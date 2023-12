Los avances de Cifras & Conceptos en sus 17 años de operaciones

Cifras & Conceptos avanza en sus herramientas y servicios, con casi 17 años de operaciones. Su fundador, César Caballero, destaca en la Estimación de áreas pequeñas, el futuro de las encuestas y una de las últimas innovaciones en el portafolio de la firma.



¿Cuál es el balance de estos años?

Es muy bueno. Nacimos en febrero de 2007. Nos acercamos a cumplir cerca de 1.000 proyectos con cerca de 350 clientes, muchos de ellos recurrentes, y nos hemos consolidado como una de las firmas de mayor presencia. Particularmente, con un ADN distinto al de nuestros colegas y es que nos dedicamos a temas que tienen que ver con la agenda pública y tratar de construir puentes entre el sector privado, la academia, el sector social y el sector público.

¿Qué más destacaría?

Tenemos un grupo estable. Un porcentaje alto de las personas lleva más de 10 años trabajando con nosotros, entonces tenemos un equipo de trabajo que se ha consolidado y que es diverso. En este momento trabajan con nosotros 40 personas permanentemente.



Hay economistas, sociólogos, estadísticos, politólogos, administradores, ingenieros, personas que estudiaron literatura. Creemos en la integración de equipos interdisciplinarios.

¿Cómo describe el ADN?

En nuestro ADN está el tema de la innovación. Hemos tratado de hacer cosas distintas en la sociedad colombiana.



Creo que el primer gran ejemplo es el Panel de Opinión que nadie había intentado hacer, hoy es muy emblemático y que la sociedad colombiana lo aprecia cuando los presentamos. Hay un segmento que nadie había estudiado de manera tan sistemática como lo estamos haciendo nosotros.



La segunda innovación fue Polimétrica al incorporar el concepto de votantes activos y no el de votantes totales. Veo con beneplácito que mis demás colegas han adoptado ese criterio también.

¿Qué más hay en el portafolio?

También hemos hecho temas de modelos de pronóstico que también hemos hecho para temas públicos y empresariales. Se trata de aplicar técnicas distintas en la estadística.

Tenemos una plataforma digital que se llama Preguntadora. Visitamos a cada persona en su casa, se le aplica con cuestionario sociodemográfico y nos cuidamos de que esa persona no viva de hacer encuestas digitales porque ahí hay un fenómeno, hemos encontrado que hay personas que se dedican a hacer 7 u 8 encuestas diarias.



La selección que hacemos en Preguntadora es de personas que son colombianos de diversos segmentos y hoy nosotros estamos registrando la marca.



Tal vez, lo último, que estamos aplicando, es algo que se llama Estimación de áreas pequeñas. Somos una de las pocas empresas en Colombia que está haciendo productos con este concepto. Creo que el futuro de las encuestas está alrededor de eso.



Con un menor volumen de encuestas se puede lograr una mayor desagregación y estimaciones más certeras para áreas mucho más pequeñas. El Dane está en una etapa exploratoria y nosotros también, pero ya tenemos productos que hemos hecho, particularmente, por ejemplo, para estimación posible por puestos electorales.

¿Acaso no es que entre más grande la muestra es mejor?

Eso se dice pero lo que pasa es que eso implica que sea costosa y que no se puedan hacer muchas. Desde hace unos 10 a 12 años en el mundo se ha venido trabajando en esta nueva técnica que busca acopiar mucha información secundaria, que ya existe sobre esos universos que se quieren estudiar, y después de organizarla se entra a hacer con la encuesta un llenado de los datos que hacen falta para poder lograr las estimaciones. Eso permite que sean realmente muy cercanas.

¿Cómo ve al país en el uso y aprovechamiento de la estadística?

Creo que el país ha avanzado mucho en la información pública de calidad.



Lo que pasa es que no hay cultura para entender sobre cómo manejarla, estamos metidos en una especie de océano de información, pero la mayor parte de la gente no sabe cómo navegar.



Hoy lo que hace Cifras & Conceptos, en buena medida, es ayudarle a la gente a navegar. Tenemos clientes que tienen millones de datos y no saben qué hacer con ellos. Nosotros ayudamos a identificar señales de esos datos. Parte de lo que le falta al empresariado colombiano es cultura estadística para aprender a leerlos y utilizarlos.

¿Cómo ve la compañía en unos 10 años?



La verdad, sí quisiera, que la organización no me tenga como su presidente.



Probablemente, siga como su accionista. Creo que unos de los grandes dramas de compañías como la mía es que dependen mucho de la presencia del fundador y del dueño. Quisiera ver eso y sentirme orgulloso de eso.

PORTAFOLIO