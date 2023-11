Gremios proponen estrategias de reactivación económica tras retroceso del PIB

El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane), presentó este 15 de noviembre el dato del comportamiento de la economía colombiana en el tercer trimestre del 2023, arrojando que el producto interno bruto (PIB) de la Nación cerró en un -0,3 %.



Aunque el PIB nacional no se encontraba en números rojos desde 1999, diferentes analistas y sectores previeron resultados parecidos ante la desaceleración que el país ha estado experimentando a lo largo del año.



Uno de los sectores que no tardó en reaccionar ante la cifra que arrojó el Dane fue la Andi, la agremiación de empresarios e industriales de Colombia, calificando esta situación como "muy preocupante", pidiendo, además, impulsar una estrategia de crecimiento económico "concreta".



"Este escenario complejo, no solo de desaceleración, sino ya de decrecimiento, debe poner sobre la mesa, una vez más, la necesidad de que el país tome la decisión de crear e impulsar una estrategia de crecimiento económico potente y concreta, que reúna a todos los sectores económicos, responda a la realidad y a las necesidades del país y que se proyecte en el corto, mediano y largo plazo", comentó el presidente de la Andi, Bruce Mac Master.

Comentario del Presidente de la ANDI, @BruceMacMaster, sobre la cifra del Producto Interno Bruto para el tercer trimestre del año.#MásPaísANDI pic.twitter.com/pQeWtf8NEV — ANDI (@ANDI_Colombia) November 15, 2023

El dirigente gremial agregó: "es necesario que se den las condiciones que permitan fortalecer la confianza para emprendedores e inversionistas en Colombia, que son quienes pueden generar nueva actividad económica en el país. Así mismo, vemos necesario que se reactiven y promuevan proyectos hoy detenidos entre el sector público y el empresarial, en ámbitos como el de la infraestructura, la salud y lo minero-energético".



Otra asociación que emitió su consideración fue la Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco), la cual, a través de su presidente, Jaime Alberto Cabal, propone que el Gobierno Nacional convoque al sector privado para "construir un plan de choque que mitigue una posible recesión económica".



"Es urgente aunar esfuerzos para que el país no caiga en una situación económica insostenible, toda vez que los tres sectores con los peores resultados fueron la industria, la construcción y el comercio, que son precisamente los grandes generadores de empleo y grandes aportantes al PIB", comentó el presidente de Fenalco.

#Comunicado 📣 Ante la disminución del 0.3% en el PIB, reveladas por el Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas - @DANE_Colombia, @JaimeA_Cabal, presidente de FENALCO, insiste en la urgencia de un plan de choque para evitar una recesión económica. pic.twitter.com/Fr40XfStRZ — Fenalco Nacional (@FenalcoNacional) November 15, 2023

Por parte de la Asociación Colombiana de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (Acopi), se propone que el Banco de la República haga una revisión de las tasas de interés para que el sector empresarial pueda tener un panorama más favorable para la inversión.



"Son preocupantes los resultados de crecimiento económico, en el cual aporta de manera significativa el sector manufacturero, que representa más del 10 % del tejido empresarial formal", resaltó Rosmery Quintero Castro, directora ejecutiva de Acopi.



De igual manera, la Cámara Colombiana de la Construcción (Camacol), la cual representa a uno de los sectores más afectados por la desaceleración económica en lo corrido del año, manifestó que la venta de viviendas ha sido un factor determinante en sus resultados en el tercer trimestre del año.



"La construcción fue el sector que presentó la caída más importante, con un decrecimiento del 8 % frente al tercer trimestre del 2022, que se explica por las contracciones del 5 % en edificaciones y del 15 % en obras civiles", señaló Guillermo Herrera, presidente ejecutivo de Camacol.



PORTAFOLIO