Inflación anual en Colombia fue de 10,99 % en septiembre de 2023

El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) presentó el informe del Índice de Precios al Consumidor del de septiembre del 2023, en el cual reveló que la cifra anual del año cerró el noveno mes del año en 10,99 %.



Esto representa una significativa reducción en esta cifra respecto a agosto, teniendo en cuenta que para el octavo mes del año, esta se ubicó en un 11,43 %. De igual manera, queda por debajo de la variación anual registrada en septiembre del 2022, cuando la cifra fue del 11,44 %.



De igual manera, la entidad también señaló que la variación mensual, o sea, la medida respecto al mes de septiembre del 2022, fue del 2,54 %. Así mismo, la variación año corrido fue del 2,01 %.



En cuanto a las divisiones de gasto que presentaron mayor variación mensual de este índice, estos son: Educación (1,79 %); Bebidas alcohólicas (0,02 %); Alimentos y bebidas no alcohólicas (0,74 %); Bienes y servicios diversos (0,68 %) y Transporte (0,67 %).



Los resultados de la contribución mensual, por su parte, arrojaron que las divisiones de gasto que más peso tuvieron fueron: Alimentos y bebidas no alcohólicas (0,14 puntos porcentuales); Alojamiento, agua, electricidad y gas (0,12 p. p.); Transporte (0,09 p. p.); Educación (0,07 p. p.); y Bienes y servicios diversos (0,04 p. p.).



La variación anual por divisiones de gasto reveló que los conceptos con las más elevadas fueron: Transporte (18,56 %), Restaurantes y hoteles (15,32 %), Bebidas alcohólicas y tabaco (13,33 %), Bienes y servicios diversos (12,05 %) y Alimentos y bebidas no alcohólicas (11,47 %).



En cuanto a la contribución anual, los conceptos con las mayores cifras fueron: Alojamiento, agua y electricidad (2,44 p. p.); Transporte (2,33 p. p.); Alimentos y bebidas no alcohólicas (2,22 p. p.); Restaurante y hoteles (1,57 p. p.) y Bienes y servicios diversos (0,63 p. p.).



Ya hablando de los dominios geográficos, las ciudades que presentaron la variación anual más alta fueron, en su orden: Sincelejo (12,36 %), Cúcuta (12,23 %), Montería (11,81 %), Valledupar (11,30 %) y Bogotá (11,29).



Esto mientras que los dominios que presentaron las cifras más bajas fueron: Villavicencio (9,39 %), Otras áreas urbanas (9,78 %), Riohacha (9,92 %), Santa Marta (10,03 %) y Manizales (10,29 %).



