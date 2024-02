Colombia cerraría el 2024 con una inflación de 4,8 %, según proyecciones de Itaú

Una de las preguntas que más se ve en el mundo económico por estos días tiene que ver con lo que pasará con el ritmo de crecimiento y las diferentes variables que durante el año pasado se hicieron sentir y pusieron a la mayoría de los países contra las cuerdas, reviviendo el fantasma de la recesión.



Uno de estos indicadores tuvo que ver con la inflación, que en Colombia alcanzó a llegar a su punto más alto del siglo, obligando a que las autoridades monetarias realizaran ajustes que terminaron desacelerando la economía, especialmente por las tasas de interés.



Para Baruc Sáez, CEO de Itaú, asegura frente a esto que para nadie es un secreto que el 2023 no fue un buen año para el sector financiero, ya que factores como la falta de liquidez en el mercado y la política restrictiva que se adoptó jugaron en su contra.

“El año pasado fue horrible, tuvimos un período complicado en materia de inversión, no la tuvimos fácil y por eso se hicieron algunos cambios con los que si bien no se pudo evitar una caída en las utilidades, por lo menos no enfrentamos pérdidas”, explicó.



En este sentido, el Banco Itaú presentó sus proyecciones económicas para el 2024, dejando claro que la recuperación como tal se sentirá en el segundo semestre, aunque desde ya se empezarán a notar cambios, especialmente en lo que concierne al costo de vida.



“Para este año esperamos que la inflación cierre en 4,8%. Aunque todavía veremos algunos indicadores que generarán un poco de presión, como el costo de servicios básicos, que no bajarán tan rápido como se necesita”, dijo Carolina Monzón, economista jefe de Itaú.



Teniendo en cuenta que, según el Plan Financiero presentado en enero por Minhacienda, la meta de inflación para este año es de 6 % con corte a diciembre, esta proyección del Banco Itaú es mucho más benévola con lo que vendrá en el corto y mediano plazo.

“Esto llevará, según nuestros cálculos, a que las tasas de interés sigan descendiendo, esperamos 50 puntos básicos en la reunión de marzo, y que todo esto derive en un dato para el 2024 de 8%. No obstante, dejamos claro que el Emisor es autónomo y no queremos incidir en cualquier decisión”, agregó Monzón.



Que estos indicadores se puedan cumplir, según las proyecciones, dependerá de factores como la claridad que se dé con las reformas, que la inflación siga bajando, el ritmo del peso en el mercado de divisas y que se brinde un parte de tranquilidad en materia de balance fiscal y confianza inversionista.

