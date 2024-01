Las implicaciones que deja el dato de inflación más bajo en 17 meses

El Dane reportó este martes 9 de enero de 2024 que la inflación en Colombia regresó a un dígito después de casi año y medio, en gran medida como resultado de la caída en los precios de los alimentos y pese a que los combustibles siguen presionando.



Según los reportes de la autoridad estadística del país, el Índice de Precios al Consumidor quedó en el 9,28 % en su variación anual para diciembre, lo cual se traduce en una contracción de 3,84 puntos porcentuales respecto al mismo mes del 2022, cuando había quedado en 13,12 %.



Andrea Ramírez Pisco, directora técnica de la Dirección de Metodología y Producción Estadística del Dane, resaltó que los resultados quedaron por debajo de las estimaciones de algunos centros de análisis y proyecciones e, incluso, del mismo Gobierno.



“Los expertos tenían una expectativa que iba entre un mínimo del 0,35 % y un máximo del 0,91 % (variación mensual), mientras que el rango de variación anual apuntaba a un piso de 9,15 % y a un máximo de 9,80 %”, dijo Ramírez.



Nuevamente las mayores presiones al costo de vida en Colombia corrieron por cuenta de divisiones como Alojamiento, agua, electricidad y gas; Transporte, Restaurantes y hoteles, y Alimentos y bebidas no alcohólicas; que contribuyeron con 2,84; 1,96; 1,38; y 0,99 puntos porcentuales, respectivamente.

Inflación César Melgarejo / EL TIEMPO

De acuerdo con analistas y expertos, si bien con esta caída del costo de vida a un dígito se cumple uno de los propósitos que tenía el Ministerio de Hacienda para el 2023, se debe garantizar que la racha se mantenga.



“Este 9,28% no lo veíamos desde mayo de 2022, ya casi en el periodo final que terminó con un costo de vida por encima del 10% durante un período de 17 meses”, agregó el Dane.



Al revisar el reporte de la inflación sin alimentos, el Dane informó que este indicador quedó en 10,33 %; mientras que el IPC de los energéticos (gas y energía para el consumo del hogar y vehículos) fue del 26,05%; dejando claro que este último sigue presionando el costo de vida.



Para Henry Amorocho, profesor de hacienda pública y tributación de la Universidad del Rosario, no se puede pasar por alto el gran sacrificio que ha hecho el país para regresar la inflación a estos niveles, especialmente con las tasas de interés y la desaceleración económica que ya se está viviendo.

Inflación iStock

“Hemos tenido las tasas en niveles altísimos, en momentos en que el Estado no logró ser ese gran acompañante para cerrar la brecha que se presentaba en la inversión en el sector privado, y desde luego argumentarla con un aumento en la inversión pública efectiva”, dijo este académico.



Si bien para el total nacional, la inflación regresó a un dígito, todavía quedan cuatro ciudades con este indicador por encima del 10%, las cuales son Valledupar (10,69%), Santa Marta (10,5 %), Montería (10,48 %) y Barranquilla (10,35 %); mientras que territorios como Villavicencio (7,19 %), Ibagué (7,79 %), Popayán (8,02 %) y Neiva (8,11 %); tienen los registros más bajos.



“No podemos quedarnos en un comité de aplausos porque la tasa de interés del Banco de la República se redujo en 25 puntos básicos porque ya la situación estaba dando básicamente un comportamiento de crecimiento económico negativo en tres meses seguidos”, agregó Amorocho.



Carolina Monzón Urrego, gerente de Investigaciones Económicas en Itaú Colombia, dijo que “si bien la inflación podría ya adentrarse en terreno de un solo dígito, todavía es relevante continuar con ese proceso desinflacionario”, sin olvidar que la meta de inflación en Colombia es entre el 2 % y el 4 % para 2024.

Inflación EFE

“Es importante tener una política muy clara en materia del subsidio a los combustibles, los temas de los peajes, cómo serán los cambios en algunos otros sectores, particularmente en el energético, no para contener la inflación, pero sí por lo menos para tener claridad de cómo será la velocidad de ajuste”, explicó.



Los analistas coinciden en que es necesario generar cuanto antes un plan de reactivación de la industria y el comercio, por lo menos en el primer trimestre.



Andrés Moreno, economista y asesor de mercados, resalta que en el mediano y largo plazo lo más importante es evitar caer en tres escenarios que complicarían la situación económica de los colombianos.



“Primero, que no haya una gran devaluación. Hay muchos bienes importados que hacen que, si hay una fuerte devaluación, suban los precios. Lo segundo es que se tiene que proveer que no haya desabastecimiento, es decir, generar empresa e industria para la elaboración de materias pérdidas y productos que hacen falta”, explicó.



En tercer lugar, dijo que es necesario mejorar la productividad del país, teniendo en cuenta que más allá de lograr grandes aumentos en el salario mínimo, se necesitan oportunidades para que los ciudadanos puedan crecer profesionalmente y trabajar.



Combustibles siguen generando presión al costo de vida en el país

Al analizar las subclases y el impacto de cada uno de estos renglones de la economía en la inflación, el Dane dejó claro que si bien los alimentos siguen bajando y dan un respiro al bolsillo de los colombianos, lo mismo no sucede con los combustibles.



Al mirar la contribución de este ítem al costo de vida, se aprecia que aportó 1,14 puntos porcentuales en su medición anual, mientras que la variación con corte a diciembre fue del 44,8 %.



En segundo lugar, muy lejos de la gasolina y el ACPM, aparecen Arriendo, Comidas en restaurantes, Electricidad, Transporte Urbano y el suministro del agua; con variaciones del 7,5%; 12,93%; 20,74%; 11,51% y 9,85%; respectivamente.



Ciudades como Bogotá, Medellín, Valledupar y Villavicencio; son las que se han visto más golpeadas por estas variaciones; lo cual, según los expertos, deja claro cuáles son los retos del Gobierno Nacional en esta materia para los próximos meses, teniendo en cuenta que aún no comienza a subir el ACPM.



DANIEL HERNÁNDEZ NARANJO

Periodista de Portafolio