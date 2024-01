PIB de 2023 habría cerrado en el nivel que previó el Gobierno

Servido casi todo el panorama económico del 2023, en el que la mayoría de los datos se han ubicado en terreno favorable para el país, incluso mucho mejor que lo esperado por los analistas, uno de los reportes que mantiene la expectativa en el mercado es el del Producto Interno Bruto para el cuarto trimestre de ese año.



El reporte más reciente de PIB para Colombia cayó como un baldado de agua fría para los mercados, puesto que quedó en terreno negativo (-0,3%) en su serie anual, algo que no pasaba -sin contar la pandemia- desde 1999. No obstante, las apuestas se ubican muy cerca del 1,2% esperado por Minhacienda.



Para José Manuel Restrepo, exministro de Hacienda y rector de la Universidad EIA, el crecimiento económico del año pasado quedará entre el 1,1% y el 1,3%; que dejará al país en un escenario en el que será muy importante trabajar en la reactivación de la inversión privada y la diversificación de la canasta exportadora.



“Creo que en el último trimestre del 2023 empieza un escenario de recuperación en donde lo que sí es muy importante no es que nos vamos a recuperar, sino en qué forma nos vamos a recuperar, para que ésta sea una recuperación importante”, agregó.



PIB iStock

El Ministerio de Hacienda también espera que, para el 2024, la economía del país crezca alrededor del 1,8% y para 2025 proyecta una tasa de crecimiento cercana al 3%.



Entre tanto, el exministro de Hacienda José Antonio Ocampo comparte este optimismo del Gobierno y sostiene que su proyección está entre el 1% y el 1,2%, pero advierte que es necesario que “sigan bajando las tasas de interés del Banco de la República y que se ponga en marcha una política de reactivación y reindustrialización, utilizando renglones de gasto público que generen mucho empleo y actividad económica”.



Para Ocampo, “la reactivación lenta creo que se va a dar ya, desde comienzos de este año. Yo creo que todos los pronósticos dicen que para este año el crecimiento va a ser entre 1,5% y 2%; y yo creo que estoy en la parte superior de ese rango”, muy de la mano con el 1,8% que espera el Banco Mundial para el 2024”.



Si bien las proyecciones son en su mayoría buenas, expertos advierten que no se puede pasar por alto que el ISE de octubre se ubicó -0,41%, manteniendo la mala racha de septiembre (-0,3%) y agosto (-0,3%).



Henry Amorocho, profesor de la Universidad del Rosario, en medio de la mala racha, los meses de noviembre y de diciembre del año anterior fueron “mucho mejores porque la agricultura tuvo un buen comportamiento, gracias a la participación que tuvo la inversión del Estado, que al fin aprovechó el buen presupuesto que tiene el Ministerio de Agricultura”.



No obstante, resalta que para que haya una reactivación económica este año, luego de cerrar entre el 0,9% y el 0,96% en 2023 según sus proyecciones, “se necesita que Gobierno se concentre y se concientice de que la inversión que tiene apropiada, que tiene aprobada en el presupuesto, es para ejecutarla”.



A finales de este mes se conocerá el Marco Fiscal de Mediano Plazo del Ministerio de Hacienda, donde las proyecciones del Gobierno podrían ser ajustadas.

Urge un plan claro

Dentro de este panorama de proyecciones, Julio Romero, economista Jefe de Corficolombiana, destaca que el país necesita un plan de reactivación general.

“Hay que ser muy claro y contundente. La estrategia más eficiente y urgente para reactivar el crecimiento tiene que ver con reglas de juego y generación de confianza al sector privado. Sin confianza no hay inversión y sin inversión no hay nada”, explicó.



DANIEL HERNÁNDEZ NARANJO

​Periodista de Portafolio