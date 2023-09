La pobreza monetaria bajó 3,1 puntos porcentuales en 2022

El Departamento Administrativo Nacional de Estadística presentó este 22 de septiembre los resultados del reporte de Pobreza Monetaria para el 2022, en el cual se aprecia que la pobreza monetaria en el país se redujo más de tres puntos porcentuales, comparada con el año inmediatamente anterior.



No obstante, hay que anotar que el 36,6 % de los colombianos actualmente siguen en condición de pobreza, dejando claro que aún el país no se recupera de los efectos negativos para la economía que trajo consigo la pandemia de covid-19, que arrastró consigo a un gran número de personas a esta condición.



(De cada 100 personas, unas 37 están en condición de pobreza monetaria).



Piedad Urdinola, directora del Dane, explicó que estos resultados se calculan con base en la Gran Encuesta Integrada de los Hogares, la Encuesta de Presupuestos de los Hogares y los Registros Administrativos de Ayudas Institucionales y de Pensiones; las cuales son bases de datos que permiten hacer seguimiento al tema, al cruzarlas con el Censo Nacional de Población.



En el reporte entregado ayer por esta autoridad estadística, se conoció que durante el año pasado se reportaron 18.331.941 colombianos en situación de pobreza, lo cual se traduce en una caída de más de 1,3 millones respecto a los 19,6 millones que se evidenciaron en el 2021. En el sector rural, las cuentas hablan de 5.309.123 personas que viven con menos de 400 mil pesos cada mes.



Montería, Sincelejo y Cartagena fueron las únicas tres, de las 23 ciudades principales del país en las que este indicador aumentó, aunque según el Dane, los cambios no fueron significativos. Entre tanto, Quibdó, Riohacha e Ibagué son las poblaciones con mayor índice de pobreza en todo el territorio nacional.



(Quibdó, Sincelejo y Riohacha, las ciudades con más pobreza monetaria).



“En 2022, el porcentaje de personas en situación de pobreza monetaria extrema, en el total nacional, fue del 13,8%. En las cabeceras esta proporción fue del 11,0% y en los centros poblados y rural disperso, 23,3%. En 2022, la incidencia de la pobreza extrema en los centros poblados y rural disperso representaba 2,1 veces la incidencia en las cabeceras (23,3% frente a 11,0%). Las variaciones fueron estadísticamente significativas en el total nacional y cabeceras”, dice el informe.

Pobreza monetaria César Melgarejo / EL TIEMPO

El Dane agregó que para el año pasado, en el total nacional, 6.904.501 personas estaban en situación de pobreza monetaria extrema y en 2021 había 6.773.594 personas en dicha situación. Lo anterior significa que 130.907 personas entraron a la pobreza monetaria extrema.



La ciudad con menor porcentaje de pobreza monetaria extrema en 2022 fue Manizales en su área metropolitana, con el 4,0%, seguida de Medellín, igualmente en área metropolitana, con el 5,3%. Así mismo, la ciudad con mayor incidencia de pobreza monetaria extrema en 2022 fue Quibdó, con el 31,7%, seguida de Riohacha, con el 23,3%.



(Ránking global de calidad de vida: ¿en qué posición se ubica Colombia?).



Vale la pena destacar que para esta oportunidad se actualizó el marco estadístico resultante del Censo Nacional de Población y Vivienda (CNPV) 2018 y de según lo explicado por el Dane, estas mejoras corresponden a recomendaciones planteadas por la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que acoge el Dane desde hace varias décadas y atienden a necesidades de información para política pública colombiana.



Las diferencias en los índices de pobreza entre las zonas urbanas y rurales de Colombia siguen siendo notables o por lo menos así quedó demostrado en este reporte del Dane que expone casos como el de Quibdó, donde la incidencia de la pobreza monetaria, a pesar de haber experimentado una mejora significativa, todavía se sitúa considerablemente por encima del promedio nacional, con un 62,3% en comparación con el promedio nacional.



Por otra parte, a pesar de que se han logrado reducciones en ambos entornos, las cifras de pobreza siguen siendo preocupantemente altas en las áreas rurales. En las cabeceras urbanas, la pobreza monetaria disminuyó del 37% en 2021 al 33,8% en 2022, lo que refleja una mejora significativa en las condiciones de vida en las ciudades. Sin embargo, en las zonas rurales, donde la pobreza era del 48,5% en el año anterior, aún se registró un alto 45,9 % en el último año.



Pobreza en Colombia Jessika Rodríguez / Portafolio

Coeficiente de Gini



Profundizando en este reporte sobre la pobreza en Colombia, hay que decir que los datos del coeficiente Gini muestran una ligera mejoría en la desigualdad económica en Colombia durante el año 2022 en comparación con el año anterior, ya que a nivel nacional, el coeficiente de Gini disminuyó de 0,563 en 2021 a 0,556 en 2022, lo que indica una reducción en la disparidad de ingresos en todo el país.



(Pobreza monetaria en Colombia: cifras más relevantes que tiene el Dane).



En las áreas urbanas, representadas por las cabeceras municipales, también se observó una mejora en la igualdad de ingresos, con un coeficiente de Gini de 0,538 en 2022 en comparación con 0,548 en 2021.



Sin embargo, se debe resaltar que en los centros poblados y zonas rurales dispersas, la desigualdad económica fue menor en comparación con las áreas urbanas en ambos años, con un coeficiente de Gini de 0,479 en 2022 y 0,462 en 2021.



El coeficiente de Gini, que oscila entre 0 y 1, es una medida de la desigualdad de ingresos en una sociedad. Un valor de 0 representaría una distribución perfectamente igualitaria de ingresos, donde todas las personas tienen ingresos idénticos, mientras que un valor de 1 indicaría una desigualdad extrema, donde una sola persona acapara todos los ingresos y el resto de la población no tiene ningún ingreso.



(El proyecto para apoyar emprendimientos rurales liderados por mujeres).



Bruce Mac Master, presidente de la Andi, se mostró conforme con el dato de pobreza conocido ayer, aunque destacó que no es momento para bajar la guardia y que por el contrario, se debe redoblar esfuerzos para luchar contra este flagelo.



“Debemos recomponer o por lo menos retomar el camino y por eso estamos muy atentos a todas las políticas que se pueden desarrollar ahora, porque Colombia tuvo un diseño de la política de superación de pobreza en el año 2010, la aplicamos, tuvo muy buenos resultados, pero la realidad hoy en día no es la misma, los jóvenes son distintos”, dijo Mac Master.



