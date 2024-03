Visitas de extranjeros a Colombia trajeron más divisas al país durante 2023

El Banco de la República reveló cifras en su más reciente informe sobre la Balanza de Pagos en Colombia, destacando un notable aumento en la generación de divisas.



Según el Emisor, al cierre de 2023, Colombia experimentó un ingreso récord de más de US$ 10.342 millones por concepto de transporte aéreo de pasajeros y viajes, representando un incremento del 18 % respecto al año anterior y un aumento del 70% en comparación con los niveles registrados en 2020.



“Está relacionado con la llegada récord de visitantes no residentes que tuvimos en 2023. Esto implicó para nuestra economía una mayor dinámica de consumo y de gasto en los sectores asociados con el turismo, y tuvo un efecto muy positivo en los territorios visitados”, señaló el ministro de Comercio, Industria y Turismo, Germán Umaña.



De acuerdo con datos de Migración Colombia, la llegada de visitantes no residentes aumentó en 2023, superando los 5,8 millones, lo que representa un crecimiento del 26,6 % en comparación con el año anterior. De estos, los extranjeros no residentes constituyeron el 64,3 % del total, con 3,8 millones de llegadas, marcando un aumento del 26,2 %.



Los colombianos residentes en el exterior también desempeñaron un papel importante, con 1,5 millones de llegadas al país en 2023, representando el 26% del total y experimentando un incremento del 22 % con respecto al año anterior.



Además, en este periodo destacó un aumento en la llegada de cruceristas, que alcanzaron un total de 345.285 en 2023, es decir, un 106 % más respecto al año anterior.



Carmen Caballero, presidenta de ProColombia, explicó que “este flujo ha contribuido significativamente al aumento de divisas, resultado del trabajo de promoción de ProColombia en el mundo. Nuestro plan de medios se centra en 13 mercados prioritarios y participamos activamente en más de 70 ferias internacionales”.



En enero de 2024, Colombia continuó su tendencia positiva en el flujo de turistas internacionales, registrando un total de 516.702 llegadas de visitantes no residentes, lo que representa un crecimiento del 1,8 % respecto al mismo período del año anterior.



Los extranjeros no residentes nuevamente lideraron el flujo turístico con el 65,4 % del total de llegadas, marcando un incremento del 13,9 % en comparación con el año anterior. Por otro lado, se registraron 80.911 llegadas de colombianos residentes en el exterior.

El informe de Migración Colombia también destacó un crecimiento del 11,4 % en la llegada de cruceristas durante enero de 2024, alcanzando un total de 79.975 visitantes, y en la llegada de visitantes no residentes procedentes de Venezuela, se totalizó 18.066 en el mismo período, un 19,4 % menos que en el mismo mes de 2023.



En 2024, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo destacó que Colombia está atrayendo nuevas compañías aéreas, como la aerolínea GOL de Brasil que inaugurará rutas desde Buenos Aires y Sao Paulo a Bogotá. Además, se abrirá la ruta Madrid-Bogotá por LATAM y Avianca incorporará rutas desde Montreal a Bogotá y desde Aruba a Medellín. Además de la llegada de Emirates Airlines.



