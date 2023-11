¿Por qué cayó el PIB? Las razones que explican la cifra del tercer trimestre del 2023

La economía colombiana retrocedió -0,3 % en el tercer semestre del 2023.



La caída de siete puntos porcentuales respecto al mismo periodo del 2022 fue altamente condicionada por las contracciones en sectores como las industrias manufactureras (-6,2 %), construcción (-8,0 %) y comercio (-3,5 %).



Haciendo un reflejo de estos sectores frente a cómo estaban hace un año, se puede observar que hubo un notorio retroceso, a sabiendas de que tanto industria, construcción y comercio tuvieron unas cifras del 7,2 %; 13,8 % y 10,5 %, doce meses atrás, respectivamente.



Según dijo Leonardo Trujillo, subdirector del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane), la economía colombiana no llegaba a cifras en rojo desde el cuarto trimestre del 2020, época en la cual el país todavía estaba resentido por efectos de la pandemia por covid-19.

¿Por qué se dio el reversazo?

El 2023 ha sido un año en el cual a los sectores no les ha temblado el pulso para hacer varias advertencias sobre la desaceleración económica y sus efectos en el empleo, la productividad, la inversión, e incluso, la balanza comercial (importaciones y exportaciones), así como los impactos de la inflación, que se ha mantenido en dos dígitos en lo corrido del año.



"Lo más preocupante es que, desde el punto de vista del gasto agregado, es explicada, principalmente, por la caída en la inversión. Cuando se miran los datos, la formación bruta de capital decreció 33,5 %, y ya había caído en el segundo trimestre del presente año, precisamente, respecto al mismo periodo del 2022", explicó Andrés Giraldo, profesor asociado del departamento de Economía de la Pontificia Universidad Javeriana.



Y agregó: "Eso significa que las empresas están aplazando su inversión y eso, más allá de que tenga impacto en el presente, es como los empresarios ven el futuro. Si no están invirtiendo es porque el futuro no lo están viendo con buenos ojos, y eso implica menores posibilidades de crecimiento en el corto, mediano y largo plazo".



Con esto coincide Adrián Garlati, director de la carrera de Economía de la misma universidad, asegurando, en primera instancia, que el dato negativo no estaba tan alejado de la realidad, agregando que los sectores de comercio, industria y construcción tuvieron sus últimos resultados entre la caída en la inversión, algo necesario en sectores tan importantes en la economía nacional.



"Son tres sectores que requieren de grandes inversiones y estas no se realizan, en parte, porque ante loas altas tasas de interés, los inversores dejan de invertir, porque todo está muy caro", sentenció.

Garlati aseguró que las tasas de interés del país han hecho mermar la inversión en los sectores que sostienen la economía, y agrega que, aunque los sectores relacionados con los servicios y las artes sí tuvieron cierto fortalecimiento, no ha sido suficiente para compensar el hueco dejado por la industrial, la construcción y el comercio en tercer trimestre del año.



Si se mira los efectos reales de la falta de inversión se puede encontrar que esta tuvo un desplome del 6,8 % anual, con los inventarios teniendo un rol crucial, ya que la disminución de la inversión fija presentó una variación de -11 % anual.



Ante este escenario, la firma CrediCorp Capital mencionó que hizo un ajuste a sus estimaciones de crecimiento del PIB para 2023 al 1,2 %. a comparación del 1,3 % previo.



"Revisamos nuestra estimación de crecimiento del PIB para 2024 a 1.7 %, desde 2.2 %, debido a: i) un inicio de recortes en la tasa de política más tarde de lo considerado inicialmente; ii) inflación y tasa de política que, en promedio, serán mayor en 2024 frente a lo estimado previamente; iii) inversión privada moderada en medio de una persistente incertidumbre política; y iv) una mayor probabilidad de un fenómeno de El Niño".



