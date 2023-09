Desaceleración económica congelaría la lucha contra la pobreza

La lucha contra la desigualdad y la pobreza en Colombia sigue siendo una de las prioridades de las autoridades, analistas y expertos en el país, luego de que tras el paso de la pandemia del covid-19, elevara estos indicadores hasta el 40%, afectando principalmente a los estratos más bajos.



Recientemente, el Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas (Dane), dio a conocer que el índice de Pobreza Monetaria pasó del 39,7% en 2021 al 36,6% en 2022, lo cual si bien se puede tomar como una noticia positiva, no pasa por alto que la pobreza extrema sigue en niveles preocupantes, mientras la desigualdad se mantiene casi estable.



Según las cuentas del Dane, durante el año pasado se reportaron 18’331.941 colombianos en situación de pobreza, lo cual se traduce en una caída de más de 1,3 millones de casos respecto a los 19 millones que se evidenciaron en el periodo inmediatamente anterior.



En lo que concierne al Coeficiente de Gini, este mostró una ligera mejoría al pasar de 0,563 en 2021 a 0,556 en 2022.



No hay que olvidar que en frente al Gini, un valor de 0 representa una distribución perfectamente igualitaria de ingresos, donde todas las personas tienen ingresos idénticos, mientras que un valor de 1 indicaría una desigualdad extrema.

El país también estuvo por debajo del promedio regional de empleabilidad. Carlos Durán / EFE

La pregunta que surge en este momento está relacionada con la posibilidad de que el país mantenga este ritmo descendente en los índices de pobreza, puesto que las recientes alzas en tasas de interés y una tasa de interés elevada, siguen restringiendo el poder adquisitivo de los ciudadanos y la capacidad de operación de las empresas.



Para Carlos Sepúlveda, docente de economía de la Universidad del Rosario, la caída de la pobreza es una noticia positiva, que se puede entender como un “efecto rebote favorable” que se está viviendo en esta época pospandemia. No obstante, resalta que hay puntos por mejorar en el futuro.



“Las noticias no fueron tan positivas en pobreza extrema, que sigue siendo una constante a nivel nacional, con cierto rezago y un aumento de la pobreza en el sector rural. Ya sabemos que Colombia es un país estructuralmente desigual por cualquier dimensión que se le mire”, agregó.



Frente a lo que pasará en un futuro con la desaceleración y sus repercusiones en la pobreza, Sepúlveda agregó que “entre más aceleremos la disminución de la inflación, mayor será el impacto positivo en pobreza. Entre menos desaceleremos el ritmo económico y ojalá inclusive lo repotenciemos, generemos empleo formal y de calidad; pues mayor será el impacto”.



Entre tanto, Carlos Alberto Garzón, profesor invitado de la Universidad de Osnabrueck, señaló que gran parte de esta caída en la pobreza monetaria es el resultado de los subsidios y ayudas que viene entregando el Estado desde la pandemia y no de una dinámica propia del crecimiento económico que se ve mes a mes.



“El Gini en términos generales se sigue reduciendo, sin embargo, no se reduce a la velocidad que uno quisiera y no se reduce a la velocidad que este gobierno prometió. Entonces el Gini sigue siendo uno de los más altos de América Latina, porque precisamente en Colombia las diferentes capas económicas de la sociedad son muy dispersas y sobre todo la clase media, tiene un valor promedio de ingresos que es bastante bajo”, explicó.



Estos expertos coincidieron en que es necesario seguir trabajando para que la inflación regrese a los rangos deseados, sin afectar el aparato productivo del país, ya que gracias a esto se podrá hacer frente a los posibles estragos de una desaceleración en el mediano y largo plazo.

Pobreza en Colombia Archivo / EL TIEMPO

No bajar la guardia

Según el Centro de Investigaciones Económicas Anif, “es importante tener presente que el principal motor de la reducción de la pobreza monetaria se encuentra en el alto crecimiento económico observado durante 2022. Por otro lado, el aumento en el valor de las líneas de pobreza no permitió una mayor caída de la pobreza monetaria y explica el aumento de la pobreza monetaria extrema. Lo anterior es consecuencia principalmente de la alta inflación que en 2022 sufrieron en mayor medida los hogares de menos ingresos. Por consiguiente, la presente desaceleración económica y la persistencia de altos niveles de inflación sugieren mayores obstáculos para la reducción de la pobreza”.



