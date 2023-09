Lenta baja de inflación genera temores por el salario mínimo

Pese al optimismo y los pronósticos económicos alentadores del Gobierno Nacional para los próximos meses, la inflación en el país sigue siendo una preocupación para los analistas e inversores, puesto que no está cediendo al ritmo que se espera y algunos expertos prevén que siga alta en el 2024.



Si bien en este momento el Índice de Precios al Consumidor se encuentra en el 11,43%, luego de cinco meses de caídas constantes, factores como el fenómeno de El Niño, las recientes alzas en el precio del petróleo y los repuntes del dólar, generan presiones alcistas que pueden mantener distante este indicador lejos del rango meta del 3%.



Munir Jalil, economista jefe de BTG Pactual, sostiene que especialmente la temporada de sequía y calores, propios de El Niño, que ya se siente con fuerza en algunas regiones, será uno de los obstáculos que el país deberá enfrentar.



“Para nosotros la inflación pasaría del 9,5% que tenemos para este año a un 10,3% a corte diciembre. Y para el año 2024 nosotros éramos optimistas. Antes de incorporar este efecto del fenómeno de El Niño hablábamos de una inflación del 4% para el año entrante, pero si se materializa un Niño fuerte, estaríamos hablando de una inflación del 4,8%”, dijo este experto.



Por su parte, Juana Tellez, economista Jefe de BBVA Research para Colombia, destacó que pese a que es lento, hay avances y según sus proyecciones, esperan que la inflación termine el año por debajo del 10%.



“En particular, la inflación sin alimentos está bajando lentamente, mostrando aún algunas presiones de demanda. Esto hace necesario evaluar con calma el escenario y esperar unas tasas de interés, que bajarán en algún momento del fin de año, a un ritmo gradual”, agregó.



Frente a las razones por las que podría estar pasando esto, Carolina Monzón, gerente de Investigaciones Económicas de Itaú, sostiene que esto se ha dado “no sólo por los incrementos en los precios de los combustibles, sino también por un proceso de indexación donde componentes como los arriendos van capturando los datos de inflaciones pasadas. En ese sentido, tenemos hacia adelante una senda de inflación que desciende también de manera gradual, llegando a cierre de año con un 9,3%”.

Salario mínimo iStock

De igual forma, Andrés Langebaek, director de Estudios Económicos del Grupo Bolívar, explicó que “una de las variables para la persistencia de la inflación en Colombia es que tenemos unos mecanismos de indexación muy sofisticados, que nosotros heredamos de los años 70 y 80, cuando la inflación era muy alta y es que el salario mínimo va a ser más alto en la medida en que la inflación sea más alta”.



Portafolio también consultó a José Ignacio López, director de investigaciones económicas de Corficolombiana, quien señaló que uno de los efectos de esta inflación persistente es que seguirá viéndose afectado el poder adquisitivo de los hogares, lo cual supone un desafío para la economía local.



“Nosotros hemos registrado que los informales no están teniendo aumentos de sus salarios, que no están regidos por el salario mínimo, sino por dinámicas fuera del mercado regulado. Ese segmento de la población está sufriendo un golpe en su poder adquisitivo porque los salarios de los informales están creciendo a un ritmo menor”, agregó.



Cabe recordar que la semana pasada, el viceministro de Hacienda, Diego Guevara, manifestó que teniendo en cuenta las actuales circunstancias económicas, el incremento en el salario mínimo para 2024 podría llegar a ser de doble dígito.



Frente a esto, Mauricio Santamaría, presidente de Anif, advierte que “no entiendo por qué hacen una propuesta sobre ese tema en septiembre. Suena más bien como querer complacer a las multitudes”.



Estos expertos coincidieron en que viendo las cosas como van hasta el momento en materia inflacionaria, no es descabellado pensar en que el país nuevamente tendría un aumento de salario mínimo de dos dígitos para el 2024.



Incluso, para el caso de los analistas de BTG Pactual y Grupo Bolívar, se habla de un rango de incremento en esta materia que oscilaría entre el 10% y el 13% y que a su vez se convertiría en el punto de referencia de indexación del próximo año, para temas como las alzas de arriendo y el ajuste en precios del Soat, las cuotas moderadoras de las EPS, multas de tránsito y servicios públicos, etc.



Salario mínimo iStock

Tres años seguidos de salario mínimo subiendo de a dos dígitos

Uno de los impactos más notorios de la subida de la inflación en Colombia, donde llegó a su punto más alto en el último siglo, se vio reflejado en el aumento de salario mínimo, que para el año 2022 fue del 10,07% y para el 2023 alcanzó el 16%, generando un efecto de indexación que afectó la economía del país a lo largo de este año.



Por ahora, la prioridad, según los expertos, es mantener la confianza inversionista y fortalecer el sector productivo para que no caiga la generación de empleo y se mantenga el consumo local.



De lo contrario, los efectos de un costo de vida muy alto se traducirán en una desaceleración pronunciada que lleve a los colombianos a un período de recesión indeseada.



