Aumenta el llamado al Gobierno para que defina un plan de reactivación

Termina el primer bimestre del año y las posibilidades de reactivación de la economía no se ven. De ahí que varios sectores llamen la atención al Gobierno para que ponga en marcha una política de anticíclica efectiva



El presidente de Fenalco, Jaime Alberto Cabal, pone el dedo en la llaga al afirmar que es delicada la situación económica del país, pero es más grave aún la posición del Gobierno, que no responde el llamado de gremios y académicos a trabajar unidos para diseñar un plan de choque.



A su juicio, la empresa privada vive un estado alarmante de postración que se refleja en la caída del PIB y el pronunciado crecimiento negativo de la industria (-3.5 %) el comercio (-2.8) y la construcción (-4.2).

Justamente, añade, las actividades más intensivas en mano de obra. “De no hacer algo, las consecuencias en los niveles de desempleo se incrementarán en los próximos meses”, expresó.



Alertó que lo que se vivió el año pasado ha continuado en el primer bimestre del 2024, lo cual hace más grave la situación. “La incertidumbre y la desconfianza siguen permeando el ambiente de los negocios y las decisiones de empresarios y consumidores”, afirma.



Desde su perspectiva, si el gobierno no diseña urgente y concertadamente un plan anticíclico, el comportamiento del PIB en este año podría incluso ser peor que el del 2023, lo que se reflejaría en un empobrecimiento de la población.



Para Cabal, “lo más preocupante de esta situación es que estas inquietudes no provienen tanto de acontecimientos mundiales, sino de declaraciones y decisiones del Gobierno que enrarecen sobremanera el panorama y generan más incertidumbre política y económica”.

Reactivación económica iStock

“No ayudan para nada a recuperar la confianza inversionista recientes episodios como cerrar la llave al financiamiento de la Concesión Autopistas del Caribe; el sugerir darle poderes adicionales al presidente de la República para asignar los recursos públicos; no desglosar partidas presupuestales para vigencias futuras o insistir en la aprobación de las reformas laboral, a la salud y pensional, cuya relación costo-beneficio para el país es muy negativa”, dice.



Considera que “terrible sería que una parte de la clase media del país pase a ser población vulnerable, lo cual, al paso que vamos, sería perfectamente posible si no se actúa con decisión y audacia por parte del Gobierno. Un plan de choque ya no da más espera”.



El gremio se alinea con Anif en la tesis de que sin contar el gasto público, los sectores productivos ya están prácticamente en recesión, como consecuencia del crecimiento negativo de la economía.



Se concluye que para el año completo, el PIB total creció 0,6%, pero si se excluye la administración pública, el aumento fue de sólo 0,3 %, con el agravante de que en el segundo, tercero y cuarto trimestre hubo saldo en rojo.

Así mismo, agrega, que las compras de muchos de los bienes y servicios que demanda la clase media, han sufrido una caída muy fuerte en los últimos 12 meses debido a la incapacidad de los compradores de adquirir dichos bienes como muebles y electrodomésticos, productos para la remodelación del hogar, computadores, vehículos de gama media, servicios educativos, restaurantes y hoteles.



Otro caso preocupante comenta el presidente de Fenalco, tiene que ver con los desistimientos de compra de vivienda con intensidad en estratos medios.

Llamado de expertos

Dentro de la importancia de pisar a fondo el acelerador para que la reactivación despegue, un reciente informe de Anif advierte que la baja dinámica económica que se aprecia hoy en día en el país ya está golpeando el mercado laboral, puesto que las utilidades de las empresas completan varios trimestres en rojo y esto no demorará en traducirse en un posible repunte de la informalidad.



“No sólo la formalidad se ha visto golpeada en los últimos cuatro años, sino también el ingreso mediano de los trabajadores. Gran parte de las principales actividades económicas registran un retroceso en su ingreso mediano real. Por ejemplo, sectores clave como la construcción, la industria y el comercio han perdido terreno en términos de remuneración laboral de sus trabajadores”, explica.



Entre tanto, para Julio Romero, economista jefe de Corficolombiana, ya están identificadas las caídas más fuertes y los sectores a focalizar. Teniendo esto en cuenta, sostiene que se ahorra el paso de identificación y se puede pasar a la destinación de recursos estratégicos en proyectos de inversión que reactiven la economía.



“Lo que más preocupa son los sectores relacionados con la inversión privada, o sea, construcción, industria; pues el sector minera-energético no está en negativo, pero es un sector que sí ha recibido señales, como no continuar con la firma de nuevos contratos de exploración, que al final terminan afectando las condiciones de inversión y el crecimiento de largo plazo del país”, explica.

Reactivación económica iStock

De forma similar piensa Juana Téllez, economista jefe del BBVA Research, quien pide empezar por la que calificó como “la joya de la corona”, haciendo referencia al sector de la construcción, que viene mostrando un mal comportamiento desde hace varios meses.



“En una parte de la construcción de vivienda tuvimos unas demoras en la puesta a tono de los subsidios de vivienda y eso generó un estancamiento en la venta de vivienda, que ya se superó y es momento de acelerar”, dice Téllez.



Esta analista agrega que “también sucede en obras civiles y aquí hay un papel gigante de los gobiernos locales y regionales que están en su primer año de gobierno, pero deberían empezar a gastar porque recientemente percibimos que no se ha gastado como es necesario para que la economía siga andando”.

CONSTANZA GÓMEZ GUASCA Y DANIEL HERNÁNDEZ NARANJO

Portafolio