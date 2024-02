Proyecciones económicas: el rumbo que tomarían el PIB, la inflación y el dólar en 2024

El equipo de investigaciones económicas del Banco de Bogotá dio a conocer ayer sus proyecciones para el 2024 en temas como inflación, crecimiento económico, dólar y tasas de interés, entre otros temas, todo esto en medio del contexto de desaceleración que se está viviendo en el país y planteó que se vienen grandes retos para los próximos meses.



Esta presentación estuvo a cargo de Camilo Pérez, director de este centro de análisis, quien resaltó que dadas las noticias que han llegado desde el exterior y el cambio de los flujos económicos para el país, las perspectivas son positivas, principalmente en la Tasa Representativa del Mercado, mientras que mantienen sus proyecciones en crecimiento.



(Lea más: La ejecución del Presupuesto Nacional del 2024 arrancó despacio)

Uno de los puntos más importantes a trabajar según Pérez, tiene que ver con la confianza, que por el momento es baja “por muchas razones, una es el tema sociopolítico y la otra es el tema social”, advirtiendo que esto tiene una incidencia directa en el desarrollo del PIB y las proyecciones que hagan las calificadoras al mercado local.



“Si usted crece menos hoy, tiene dos problemas. Crece menos, obvio, que eso es lo que vimos en los datos de PIB del tercer trimestre, pero crece menos hacia el futuro, y ese es el problema realmente más grave que tiene el país actualmente”, explicó.



Así las cosas, en lo que concierne al repunte que prevén para el PIB en el mediano y largo plazo, este experto dijo que para el 2023, cuyo dato se conocerá en los próximos días, haya sido del 1 %. Entre tanto, para el 2024 pronosticaron que termine en el 1,1%, mientras que la expectativa del Plan Financiero del Gobierno está en que termine en el 1,5 % en el 2024.



“Recuerden que los crecimientos fueron elevadísimos en ese momento y esos fueron los hogares que tenían las condiciones muy favorables, con tasas de interés bajas, con ahorro, con subsidios, que habían estado, digamos, mucho tiempo encerrados por la pandemia. Entonces, hubo mucho consumo, tanto que fue excesivo. Y ahora lo que debemos hacer es, de alguna manera, suavizar o normalizar ese consumo”, puntualizó Camilo Pérez.

(Lea más: Los cuatro ejes de la estrategia de Minhacienda para hacer crecer la economía en 2024)

Otro de los puntos que llamó la atención en este reporte tuvo que ver con el dólar, puesto que las proyecciones del Banco de Bogotá se ubicaron muy lejos de las que tiene el Gobierno Nacional. Mientras el Ministerio de Hacienda dice que el dólar cerrará el 2024 sobre los $4.317; estos analistas dicen que cerrará en $3.850; si nada cambia.



“El Gobierno va a comprar dólares este año. Casi 1.000 millones de dólares. Eso no lo había hecho nunca. (... ) creemos que el tema internacional va a pesar y va a ser el principal determinante de la tasa de cambio. Así, aquí mandemos los tweets o los ex que sean, generando incertidumbre. Creo que la tendencia global es que la tendencia global sea la que más se va a dar”, agregó.



Según las proyecciones del Banco de Bogotá, se espera que el Índice de Precios del Consumidor (IPC) cierre en 5,7%, lo cual marca una leve disminución con respecto a la estimación anterior del 6%, presentada hace algunos meses a la opinión pública.



Esta cifra se sitúa por debajo de la meta establecida por el Gobierno Nacional, que busca mantener la inflación en el 6%, y resalta que el impacto del fenómeno de El Niño ha sido menos severo de lo inicialmente presupuestado, lo que modifica las proyecciones en términos de alimentos y energía, según explicó Pérez.

Economía colombiana iStock

(Más noticias: La Ocde proyecta que la inflación en Argentina llegará a 250 % en 2024)

“El tema de la gasolina y del diésel, dentro de la canasta de los consumidores colombianos pesan 2,9%. De eso, 95% más o menos es gasolina, con un 5% el diésel. Es decir, a través de la inflación, el diésel va a bajar y no nos pega de manera directa, a menos de que alguien tenga un carro a diésel, que yo no los he visto”, dijo Camilo Pérez.



Además, se espera que la menor dinámica del crecimiento económico tenga un efecto moderado en la inflación debido a una menor demanda y, en consecuencia, a una disminución de los precios. Se anticipa que los resultados de inflación del mes de enero confirmen esta tendencia al alza.



Por último, en lo que concierne al comportamiento de la tasa de interés, luego de que la Junta Directiva del Emisor decidiera reducir los puntos básicos en 25 tras su última reunión, Pérez expresó que considera esta medida como tibia y aboga por una reducción más significativa de 50 puntos básicos. Según estas proyecciones, se espera que la tasa de interés cierre el 2024 en el 8% y el 2025 en el 6%; si todo sigue como hasta ahora.

(Lea más: Obras y confianza, las salidas para acelerar la ejecución presupuestal)

DANIEL HERNÁNDEZ NARANJO

Portafolio