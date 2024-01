¿Ya se alejó el fantasma de la recesión en Colombia? Esto dice Fedesarrollo

La dinámica económica del país logró sacudirse después de tres meses de mala racha.



De acuerdo con el reporte del Dane, en noviembre de 2023 la economía nacional creció un 2,25 %. Un dato que logró superar las expectativas de los analistas y que se vio jalonado en gran parte por actividades como la agricultura, la ganadería y la pesca.



En ese contexto, en entrevista con Blu Radio, el director de Fedesarrollo, Luis Fernando Mejía, se refirió al impacto que este resultado tiene en el panorama económico del país y las expectativas del centro de estudio para los próximos meses.

¿La economía ya tocó fondo?

De acuerdo con Mejía, el último dato del Indicador de Seguimiento a la Economía (ISE) es una buena noticia, no solo porque se ubicó por encima de la proyección del 1,7 % que tenía la entidad, sino porque de haberse dado un crecimiento negativo en noviembre se hubiese incrementado el riesgo de que el país entre en recesión técnica.

No obstante, el experto señaló que, a pesar de este repunte, el acumulado entre enero y noviembre alcanza solo el 1 %. De manera que el reto para este año está en aumentar esta cifra.

En ese sentido, se refirió a la decisión de la calificadora de riesgo S&P Global Ratings de bajar la perspectiva de Colombia de estable a negativa, la cual se vio impulsada por esa desaceleración.

"La razón fundamental fue ese bajo crecimiento, y especialmente lo que se estima para este año, que sería un crecimiento también por debajo del 2 %. Eso dificulta la sostenibilidad de la deuda pública y ahí hay un llamado de atención al Gobierno para que se vuelva a poner el foco en cómo impulsar el crecimiento económico", indicó.

Por otro lado, Mejía señaló queeste año factores como los recortes en las tasas de interés y la tendencia a la baja de la inflación permitirán incentivar la demanda y dinamizar la economía. Un comportamiento que, si bien aleja el fantasma de la recesión, aún requiere de atención.

"Yo estoy preocupado por la recesión. Creo que Colombia va a crecer este año. Pero, un crecimiento del 1,8 %, que será más dinámico que año anterior, es insuficiente para todos los problemas sociales, económicos y de empleo que tiene el país. Ahí está el reto para este 2024".

Nueva reforma tributaria

Respecto a si el país está preparado o no para otra reforma tributaria, el director de Fedesarrollo destacó el hecho de que el proyecto que se está planteando haga énfasis en el tema de la competitividad.

"Es interesante que el presidente Petro haya puesto sobre la mesa uno de los comentarios más importantes que hicimos en su momento a la reforma del 2022. Colombia no puede ser competitivo, no va a incentivar la creación de empresas manteniendo un impuesto de renta el 35 %, que es el más alto de toda América Latina junto con Argentina, que no es propiamente un buen ejemplo en materia de estabilidad", resaltó.

Sin embargo, mencionó que la situación fiscal actual no es la mejor, un comportamiento que se ratifica con la alerta de S&P Global Ratings.

