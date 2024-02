El sector privado sí está en recesión, asegura Anif

Los datos del Producto Interno Bruto de diciembre y generalizado de todo el 2023 fueron celebrados por el Gobierno Nacional como un “quite” que el país le hizo a la recesión, puesto que, en términos netamente técnicos, se evitó quedar con dos trimestres seguidos en rojo. No obstante, los analistas advierten que la realidad es mucho más preocupante.



Y es que no es para menos, ya que el 0,6% de la variación anual para el PIB quedó por debajo del rango entre 1% y 1,2% que se esperaba, siendo este último dato la proyección oficial por parte del Ministerio de Hacienda. Así mismo, el 0,3% del tercer trimestre y el ISE de 0,1% para diciembre, se pueden leer como un crecimiento casi nulo.



Para el Centro de Estudios Económicos Anif, este es un resultado que preocupa, puesto que “se ha puesto en evidencia la fragilidad que tiene la economía local ante un escenario de tasas de interés altas”.



En un reciente informe, este equipo de investigaciones resaltó que “parte del desfase entre las proyecciones de los analistas y el dato oficial, se da por una revisión a la baja de los trimestres previos. Lo anterior demuestra que el debilitamiento de la actividad económica ha sido más fuerte de lo anticipado, el crecimiento bajo o nulo durante la última parte del año reintroduce la preocupación de una eventual recesión”.



Una crisis que se agrava en los sectores de industria, comercio y construcción, la dependencia del sector público y una caída generalizada en la inversión privada, según algunas de las conclusiones que los analistas y expertos hicieron de los resultados del PIB para 2023 que presentó el Dane.



No obstante, si bien por el lado del Gobierno se celebra que el país no entró en recesión, expertos como José Ignacio López, presidente de Anif, sugieren que esta ya llegó, sólo que no es generalizada y se está sintiendo de una forma diferente, con mayor impacto en el sector privado.



“El PIB, excluyendo el sector de administración pública, lleva tres trimestres consecutivos con tasas de crecimiento negativo. Una definición típica, aunque discutible, es que dos trimestres consecutivos de contracción señala una recesión. Con base en este criterio, el sector privado estuvo en recesión en 2023”, dijo este experto.

Al revisar los datos suministrados por Anif, se aprecia que el Producto Interno Bruto, sin contar el aporte del Estado, quedó en -0,5% para el cuarto trimestre, mientras que en el tercero fue de -1,6% y en el segundo quedó con una variación de -0,2%. Esto, en palabras simples, quiere decir que el sector privado lleva nueve meses seguidos en rojo.



La estrepitosa caída en la inversión fue una de las claves detrás del bajo crecimiento económico de 2023. La formación bruta de capital fijo presentó caídas en todos los trimestres del año, la inversión en maquinaria y equipo (-16,2%), otros edificios y estructuras (-4,9%), y la vivienda (-1,2%) fueron las ramas que explicaron la caída frente al 2022”, explicaron en este centro de Estudios.



Portafolio entrevistó a otros analistas para conocer su percepción sobre este hecho y para el rector de la Universidad EIA y exministro de Hacienda, José Manuel Restrepo, quien agregó que el país no lleva una, sino casi que dos recesiones seguidas en inversión privada.



“¿Por qué razón? Porque cuando uno revisa los datos de la inversión, encuentra caídas de -10% en primer trimestre, -27% en segundo trimestre, -35% en tercer trimestre y -27% para el cuarto trimestre. Es decir, tiene cuatro trimestres seguidos en terreno negativo, casi como si fuera una doble recesión en materia de inversión privada”, indicó.



Este académico agregó que con esto se demuestra que “Colombia tiene absolutamente apagado el motor de la inversión privada, asunto que no es de poca monta porque este es el 80% de la inversión que se realiza el país. Y sin ese motor prendido va a ser imposible que Colombia tenga una tasa de crecimiento relativamente media o alta”.

No hay que olvidar que dentro de los sectores más golpeados por la desaceleración durante todo el 2023, según el Dane, se encuentran Construcción (-4,2%), Industrias manufactureras (-3,5%) y Comercio (-2,8%); que terminaron con los desplomes más fuertes en los recientes informes del PIB.



Para Julio Romero, economista jefe de Corficolombiana, esto deja claro que el sector público no responde al contexto de tasas de interés del Banco de la República, aunque ya se está quedando corto frente al impulso que puede dar a la economía.



“Lo que más preocupa son los sectores relacionados con la inversión privada, o sea, construcción, industria, pues el sector minero-energético no está en negativo, pero es un sector que sí ha tenido unas señales, digamos, de no continuar con la firma de nuevos contratos de explotación y, al final, todo esto termina afectando las condiciones de inversión y el crecimiento de largo plazo del país”, dijo este analista.



Algunos de estos expertos coincidieron en decir que por el país debe empezar cuanto antes un plan de reactivación económica, concentrada en los sectores que se rajaron el año pasado o de lo contrario los efectos negativos de la desaceleración se sentirán en otros sectores como el mercado laboral.



Así mismo, resaltan que casos como lo sucedido con la concesión de las Autopistas del Caribe, con el decreto de presupuesto de liquidación en 2023 o lo que está sucediendo con el borrador de decreto que da “poderes” al Presidente sobre el Presupuesto, envía unos malos mensajes al sector empresarial, afectando la confianza inversionista.

Una revisión en términos generales

Una visión diferente es la del profesor de la Universidad del Rosario, Henry Amorocho, quien dice que antes de hacer este tipo de revisiones se debe tener en cuenta que el Producto Interno Bruto “se analiza sobre escenarios reales y estos sólo se dan mirando la anualidad en la que se desarrolla el hecho y todos los elementos en conjunto”.



No obstante, resalta que sí hay elementos en la economía que están en rojo y deben ser atendidos con urgencia para evitar una crisis mayor.

DANIEL HERNÁNDEZ NARANJO

