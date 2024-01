Cuál sería el efecto en la economía nacional de flexibilizar la regla fiscal

Uno de los temas más espinosos del 2023 y que sin duda seguirá vigente este año en el país, tiene que ver con la regla fiscal y el manejo que se le debe dar a las finanzas del Estado en un período que estará marcado por una fuerte desaceleración, altas tasas de interés y la persistencia de la lucha contra la inflación.



En entrevista con Portafolio, Lía Heenan, socia directora de Finanzas Corporativas de Crowe Colombia, habló sobre los retos que se vienen para Colombia en materia económica y los ajustes que se deben realizar para reactivar los motores económicos.



¿Qué se viene para la economía?



Este es un año de grandes desafíos. El Banco Mundial proyecta que el crecimiento de Colombia será del 1,8% en el 2024, ligeramente más alto de lo proyectado para 2023, que se estima en 1,2%.



Lo importante de esta proyección no es la cifra, sino la tendencia decreciente. Claramente queda claro que el principal reto de nuestra economía es cambiar esa tendencia negativa que se ve desde finales del 2022.



¿Siguen los retos inflacionarios?



Logramos bajarla a un dígito al final del 2023 y ese fue un gran logro. Ahora, sin olvidar que la inflación es un fenómeno mundial que está afectando a la mayoría de los países y no podemos controlar ciertos factores, sí tenemos que considerar que nosotros somos la peor o la más alta casa de inflación en América del Sur después de Argentina y Venezuela, que tienen dos economías complicadas.



¿Qué se debe vigilar de la inflación?



Hay factores que están influyendo en este indicador, como el aumento del costo de la energía, el fenómeno de El Niño o el proyectado aumento del diésel que quiere establecer el Gobierno para eliminar el subsidio a este combustible y el aumento que se acaba de efectuar a los peajes, que ya está generando discordia con los transportadores.

Lía Heenan dijo que el país atraviesa por una crisis de confianza inversionista. Cortesía

¿Y las tasas de interés?



Siguen siendo muy altas, especialmente en la tasa de interés de los créditos, así el Banco de la República las haya bajado ligeramente, siguen siendo muy altas para el sistema y el costo que está imponiéndose a los inversionistas, a la rentabilidad que espera de sus inversiones, también está muy alto. Esas son tendencias que se deben cambiar, aunque acelerar su reducción no es fácil.



¿Cómo ve la situación fiscal del país?



Un reto de este Gobierno, sin duda, es gestionar de manera eficiente el déficit fiscal y superar la baja capacidad de ejecución que ha demostrado hasta ahora, porque si bien uno dice que el déficit fiscal fue del 1,4% del PIB y que eso fue menor que el 3,3% del año pasado o del 3,4% del 2021, hay retos muy grandes por superar en el futuro.



En la reforma tributaria pasada, la Corte Constitucional le tumbó el hecho de que se podía deducir el cálculo de la renta gravable. En ese momento el gobierno perdió $4 billones de recaudos posibles por esta decisión judicial.



¿Hay metas fiscales ambiciosas?



Partamos de que para poder cumplir con los objetivos ambientales y financiar la transición energética que está imponiendo el Gobierno como estrategia de Estado, se tiene que flexibilizar la regla fiscal. La pregunta es, ¿lo va a hacer?



La idea de flexibilizar la regla no cayó muy bien…



Yo creo que hay que analizar esa posibilidad, estudiarla con mucho detenimiento, porque hay que encontrar caminos para que el Gobierno genere recursos que pueda trasladar como inversión al Estado para dinamizar la economía.



El hecho de que el año pasado, hasta noviembre, sólo se haya ejecutado el 70% de los recursos totales del presupuesto y el 52% de la inversión, es un muy mal síntoma porque nos habla de muchas restricciones internas y de incapacidad del Estado para entregar los recursos que se necesitan, cuando los inversionistas privados no están haciendo inversión.



¿Hay una crisis de confianza inversionista?



Claramente sí hay una crisis de confianza. Hay una frase que uno repite muy coloquialmente, que dice que el PIB se está desacelerando, pero cuando uno dice que el PIB se contrajo, lo que está diciendo es que la inversión va a caer al límite.



La Formación Bruta de Capital quedó en niveles que no se veían hace más de 10 años, algo que debe preocupar a todos.



Es por esto que creemos que el país está en un momento en el que se deberán tomar decisiones clave en el que se debe ser precavido y apuntar a dar vuelta a la mala racha.



DANIEL HERNÁNDEZ NARANJO

Periodista de Portafolio