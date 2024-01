Utilidades empresariales e inflación: los 'peros' de Anif a metodología del Minhacienda

Recientemente, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público publicó una nota técnica en la que habla sobre la posibilidad de que el aumento de las utilidades empresariales influyó en el choque inflacionario que ha tenido la economía colombiana en los últimos años.

En dicha, nota, la cartera encabezada por Ricardo Bonilla, se incluyen como utilidades empresariales al crédito mixto, que son rentas de empresas no constituidas en sociedades en las cuales los dueños no trabajan en sus propios modelos de negocio, según explica el Centro de Estudios Económicos Anif.



Frente a la publicación del Minhacienda, el centro de estudios, en su boletín semanal, cuestionó la metodología que utilizó la cartera para llegar a esa conclusión, asegurando que eta no se salva de imprecisiones en materia conceptual y metodológica.



"El primero, y de orden conceptual, se refiere a la capacidad de atribuir una relación de causalidad al uso de una ecuación macroeconómica que, por su naturaleza contable, si bien puede servir como instrumento para caracterizar mejor algún fenómeno económico, no es el instrumento más apropiado para hablar de causalidad", explicó la Anif.

Y agregó: "El segundo, y mucho más práctico, es que la metodología, que utiliza cifras agregadas de cuentas nacionales, puede llevar a conclusiones erróneas, al estudiar la relación entre utilidades e inflación".



La Anif asegura que la metodología utilizada por el Ministerio de Hacienda pretende elucidar los márgenes de ganancias de las empresas con base en cifras de cuentas nacionales y un cálculo que relaciona las utilidades empresariales con la variación del deflactor del PIB.



Explica, además, que dicha inferencia solo es válida bajo unas condiciones bastante específicas y puede conducir a conclusiones equivocadas. Agrega que bajo la metodología utilizada por el Ministerio, choques que aumentan los costos de los insumos, como mayores precios de energía, combustibles y fertilizantes, se atribuyen de manera equivocada a un mayor margen de ganancia.

El centro de estudios explica que esa puede ser la razón por la cual el Ministerio incluyó a los sectores de agricultura, minas y energía, gas y agua como aquellos donde la utilidad han aumentado más en proporción a su valor agregado.



"Adicionalmente, en los cálculos del Ministerio se trata por igual la cuenta del excedente bruto de explotación, que en términos más simple se refiere a las utilidades de las empresas formalmente constituidas en sociedades, con el ingreso mixto, que es el ingreso de empresas no constituidas, de propiedad de hogares, cuyas ganancias no pueden atribuirse exclusivamente a rentas de capital o de trabajo, dado que los dueños de esos emprendimientos trabajan en sus propias empresas", menciona la Anif.



Y es que el centro de estudios encontró que el componente de excedente bruto, que se asemeja a las utilidades empresariales, aportó negativamente, y no positivamente, a la inflación en 2023.

"De hecho, para 3T2023, el componente de utilidades empresariales aporta -1,3 puntos porcentuales a la inflación medida con el deflactor del PIB. El componente más importante en la descomposición del deflactor del PIB en el tercer trimestre del 2023 es el de salarios con una contribución de 4,1 %. La variable de ingresos mixtos aporta 1,1 % para el mismo período", explicó.



Y agregó: "(...) a pesar del aumento observado en el componente de utilidades empresariales, que repetimos puede no deberse a un aumento en el margen de ganancia, el grueso de la inflación, medida con el deflactor del PIB, está relacionada con el aumento de salarios, impuestos y el ingreso mixto. Estos cálculos sugieren que, incluso ignorando las críticas metodológicas, las conclusiones del documento del Ministerio de Hacienda deben ser revisadas".



