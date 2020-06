Crédito a microempresas apenas va despegando

El FNG no origina los créditos directamente ni apalanca las operaciones de crédito,

De los $2 billones de cupo en créditos dispuestos por parte del Fondo Nacional de Garantías (FNG) para microempresas, en las líneas de nóminas y capital de trabajo y con garantías que van del 60% y hasta el 90%, apenas se habían reservado $223.765 millones al pasado 11 de junio.



(Lea: Capacidad de pago, línea roja de bancos para negar créditos)

Dicho monto corresponde a 24.240 créditos aprobados para esos segmentos y, aunque la cifra es baja frente a un universo de 1,6 millones de microempresas que hay en el país, en el sector confían en que en las próximas semanas se agilice el número y monto de aprobaciones en esas líneas para favorecer a esas organizaciones afectadas por la crisis del coronavirus.



(Lea: Bancos empiezan a otorgar nuevos periodos de gracia)



María Clara Hoyos, presidenta de Asomicrofinanzas, indica que algunas de las condiciones de las líneas dispuestas por el FNG son recientes, por lo que su implementación ha tardado.



(Lea: Las prórrogas de créditos llegan a los $198 billones)



“Uno de los factores que se deben tener en cuenta en estos créditos es que antes establecían el cobro de una comisión anticipada, pero como las nuevas líneas tienen plazo de hasta tres años, no era conveniente para el microempresario cobrarle desde antes”, dijo María Clara Hoyos.



Para la presidenta de Asomicrofinanzas, los inconvenientes relacionados con las bajas cifras tienen que ver “con problemas de tiempo, pues se esperó mucho, se ha analizado mucho y se salió tarde”.



De todas maneras, considera que es una “línea beneficiosa” y consideró que Bancoldex también debería tener en cuenta al sector para fondear entidades.

Hay que recordar que las garantías actúan como respaldo o aval de los créditos otorgados en caso de incumplimiento.



No obstante, el FNG no origina los créditos directamente ni apalanca las operaciones de crédito, las cuales son otorgadas con recursos de los intermediarios financieros.



Para capital de trabajo con el 70% de garantía se dispuso un cupo de $100.000 millones y, del cual, se han reservado $25.226 millones. Mientras, con el 80% de aval, el cupo total es de $400.000 millones, de los cuales se han reservado $168.549 millones.



En el segmento de nóminas por $500.000 millones, con una garantía del 90%, se habían reservado al 11 de junio apenas $3.577 millones.