Así funcionará la reducción de tasas para créditos del Icetex en 2023

El Ministerio de Educación, anunció la “humanización” del Icetex, para mitigar el impacto de la inflación y beneficiar a los jóvenes estudiantes con créditos que tengan “la mayor” reducción en la tasa de interés de la historia.



(Lea: Vía Panamericana cerrada: pierden $20.000 millones diarios en fletes).



Mauricio Toro, presidente del Icetex, indicó que la decisión de reducir las tasas va a contener el aumento de los créditos de aquellos estudiantes que están en este momento en amortización.



“Estamos hablando de unos 130.000 jóvenes que se van a ver beneficiados con el ejercicio de los $350.000 millones que conseguimos para el 2023 y que va a continuar vigente durante el año”, dijo.



La entidad actualmente maneja tasas de 7,5%, 9% y 12% más IPC, es por esto que de acuerdo a un caso explicado por el funcionario, un joven que tenga un crédito a cinco años con la entidad de $30 millones, que es el promedio, y que en 2022 estaba pagando mensualmente una cuota de aproximadamente $706.000, es decir una tasa promedio del 9% + IPC, en caso de no generar esta reducción la cuota para el 2023, puede llegar a $820.000.



(Además: Por qué el 2023 sería un año más complicado de lo pensado).



“Tenemos casos de jóvenes que tienen cuotas de $1.200.000 que podrían escalarse hasta $2.500.000, si nosotros no tuviéramos este plan de contingencia. Pero una vez se haga la implementación, vamos a bajar la tasa del 9% al 3% y al 2% más IPC. (…) De no tomar estas medidas, esas cuotas se aumentarían $200.000, $300.000 o, incluso, casos en los que se triplica para quienes tienen IPC + 12%. Estamos deteniendo el crecimiento escalado que se iba a dar durante el 2023”, dijo.



El ministro Alejandro Gaviria, manifestó que las tasas actualmente están entre el IPC + 7 puntos y el IPC + 12 puntos, a partir de enero y durante 2023 se reducirán al IPC + 2 puntos para quienes al 31 de diciembre de 2022 estaban al día con su crédito, y al IPC + 3 puntos para quienes están en mora. “Este plan servirá para mitigar el impacto sobre las familias colombianas asociado a la coyuntura económica”, subrayó.

PORTAFOLIO