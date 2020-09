Créditos y bonos impulsan ingreso de más dólares

Las cifras de IED del segundo trimestre no sorprenden ya que la epidemia redujo la velocidad de los flujos de dinero alrededor del mundo.

De acuerdo con la Balanza de Pagos del Banco de la República, durante el primer semestre de 2020, los ingresos de capital extranjero a Colombia se estimaron en US$10.983 millones, superiores en US$1.377 millones respecto a lo ocurrido un año atrás.



Estos ingresos fueron resultado de US$4.796 millones por concepto de inversión extranjera directa (IED), entradas por inversiones extranjeras de cartera por US$4.052 millones y desembolsos netos de préstamos y otros créditos externos por US$2.134 millones, según el balance.



Sergio Olarte, economista principal de Scotiabank Colpatria, dice que en el rubro de inversiones extranjeras de cartera, hay que tener en cuenta que a las emisiones y colocaciones de bonos públicos en el exterior, así como de créditos por US$4.932 millones hay que restarle las liquidaciones de agentes externos de títulos TES (deuda pública interna) y acciones por US$563 millones y US$317 millones.



En el rubro de otros créditos también hay deudas de sector privado contratada en el exterior.



La entrada de capitales al país entre enero y junio de 2020 por concepto de IED fue de US$4.796 millones, monto inferior en US$2.742 millones (36,4%) a lo recibido un año antes.



De acuerdo con Edgar Jiménez, del Laboratorio Financiero de la Universidad Jorge Tadeo Lozano “las cifras de IED del segundo trimestre no sorprenden ya que la epidemia redujo significativamente la velocidad de los flujos de dinero alrededor del mundo. El acumulado del año se parece mucho a lo observado en el año 2017 cuando ingresaron al país algo más de US$3.600 millones durante el primer semestre del año”.



Según los registros del Emisor, por inversión extranjera de cartera se recibieron US$4.052 millones, resultado de los ingresos por la colocación por parte del gobierno nacional y de empresas del sector público de títulos de deuda de largo plazo en los mercados internacionales (US$4.932 millones), compensado parcialmente por las ventas netas de títulos de renta fija (US$563 millones) y de renta variable (US$317 millones) en el mercado local por parte de no residentes.



Por concepto de préstamos bancarios y otros créditos externos, el país recibió desembolsos netos por US$2.134 millones. El sector público recibió desembolsos netos por US$1.630 millones, principalmente de créditos de largo plazo contratados con la banca multilateral, y el sector privado recibió desembolsos netos por US$504 millones, principalmente de préstamos de corto plazo contratados en su mayoría por empresas de los sectores de la industria y del eléctrico.



Para el analista de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, se espera que los programas de reactivación económica del gobierno permitan que al menos una parte de los flujos que no ingresaron entren y “se logre alcanzar al menos el 70% de la inversión recibida en el año 2019”.