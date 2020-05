Criptomonedas ganan brillo con la pandemia

Mientras que los principales índices accionarios del mundo registran todavía pérdidas en lo corrido de este año en cuanto a sus cotizaciones, hay otros activos que han logrado un mayor protagonismo durante las últimas semanas en la pandemia del coronavirus, entre los que se encuentran las criptomonedas.



En este sentido, el principal índice de Wall Street, el Dow Jones, registra hasta el momento una caída en el 2020 de 17,01%, un comportamiento superado ampliamente por la principal criptomoneda, el bitcóin, que desde enero ha visto repuntar su precio un 35,18%, al pasar de los US$7.200,17 por unidad a inicios de año, a los US$9.733,72 actuales.



También, mientras que la capitalización bursátil de las acciones ha presentado fuertes caídas, el valor del bitcóin en el mercado ha pasado de US$130.580 millones a inicio de año, a los alrededor de US$178.881 millones actuales.







Y esta tendencia no es exclusiva del bitcóin, sino que el resto de las principales criptomonedas registran un comportamiento similar o incluso mayor. Por ejemplo, la segunda criptomoneda por capitalización, el ethereum, presenta un repunte de 55,16% en lo que va de este año, al pasar de US$130,8 cuando empezó el 2020 a US$202,95.



De acuerdo con los expertos, detrás de este comportamiento, especialmente del bitcóin, hay dos aspectos: por un lado la búsqueda de opciones de especulación en momentos en el que las acciones están cayendo, y también por el reciente ‘halving’ que redujo esta semana la cantidad disponible de la divisa, lo que en el pasado siempre ha supuesto fuertes repuntes.



Para el segundo de estos casos, el del ‘halving’, cabe recordar que este se trata de un proceso automático, que ocurre cada cuatro años aproximadamente, y que consiste en que reduce a la mitad los bitcóin que reciben los mineros (quienes lo crean) como recompensa por su desarrollo.



Así pues, como explica el experto en bolsa, Julián Villamizar, “los inversionistas asumen que la gente estará dispuesta a pagar más por el bitcóin ante una reducción de la velocidad con que crece la oferta, al tiempo que se le apuesta a que el precio suba para compensar el precio del minado. También se puede esperar que esa oferta disminuye el crecimiento porque los mineros menos eficientes podrían decidir cerrar”.



En el otro sentido, como agrega Villamizar, ante las caídas bursátiles, “muchos inversionistas están especulando con que suba como lo ha hecho en años anteriores, aunque en esta ocasión podría no ocurrir tanto”.



De igual forma, Carlos Mesa, director de la Fundación Bitcóin Colombia, señala que “desde hace algún tiempo, el bitcóin ha estado correlacionado con el mercado tradicional, de hecho cuando empezaron las cuarentenas y las caídas bursátiles, la criptomoneda perdió valor incluso antes.



No obstante hemos visto que se empezó a desligar, pues se espera que todas las medidas y planes de estímulo en Estados Unidos y otros países puedan llevar hacia arriba la inflación y otros aspectos, y es por eso que muchos inversionistas buscan otras opciones. A esto se suma las caídas de los activos, vemos que monedas como el peso han perdido más de 20%. Se puede esperar que su precio siga repuntando”.