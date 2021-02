Crisis carbonífera le pasó factura a Colombian Natural Resources

La crisis en la operación carbonífera por la que atraviesa el país le está pasando la cuenta de cobro a otra empresa minera que se dedica a la producción de esta materia prima, y que podría seguir los pasos de la compañía Prodeco.



Se trata de Colombian Natural Resources (CNR), cuya tarea de extracción se encuentra suspendida desde el 31 de julio del año pasado por la pandemia de la covid-19, la reducción de la demanda y los bajos precios del carbón.



Así, y luego de casi siete meses de congelada la operación en sus minas El Hatillo y La Francia, ubicadas en El Paso (Cesar), a esta empresa no le quedó más camino que acogerse a la Ley 1116 de 2006 (de reorganización empresarial), como tabla de salvación para retomar y salvar su tarea extractiva.



La solicitud para recomponer su estructura financiera, organizacional y operacional, “como medida de conservación de la empresa (CNR) como unidad de explotación económica y fuente generadora de empleo” fue elevada ante la Superintendencia de Sociedades (Supersociedades), la cual ya fue admitida.



Al indagar con fuentes de CNR por las razones para acogerse a la Ley 1116 de 2006, explicaron que dicho cobijamiento es porque desde finales de 2018, el precio internacional del carbón cayó por motivos externos, como la baja demanda en el mercado europeo y los altos inventarios.



Así mismo, las medidas adoptadas para contener los contagios por la covid-19 tuvieron un impacto adicional en la demanda de carbón por cuenta de la reducción del consumo energético, asociado a la suspensión de actividades productivas a nivel mundial.



Al respecto, el presidente de la minera, Carlos Gómez, reiteró que “confía en que el proceso de reorganización con sus acreedores, auspiciado por la Supersociedades, así como un posible replanteamiento de sus planes mineros para ajustarse a las nuevas condiciones del mercado internacional, permitirán una recuperación efectiva, que redunde en el beneficio de las comunidades de nuestra zona de influencia y nos permita volver a posicionarnos como una de las empresas líderes de la producción y exportación de carbón colombiano”.



CNR es la cuarta empresa productora de este mineral en el país. Para el 2019, la minera había extraído más de cuatro millones de toneladas, que le reportaron a la Nación $73.886 millones por concepto de regalías. Y para el ejercicio del 2020, el volumen registrado en producción no pasaba de los dos millones de toneladas.



Para la viceministra de Minas, Sandra Sandoval, la intención de CNR de acogerse a la Ley 1116 de 2006 de reorganización empresarial ante la Supersociedades muestra el interés de la minera por reanudar su operación en el país.



“Hasta el momento no han manifestado de forma oficial su intención de devolver los títulos. No han presentado la solicitud en este sentido. Ellos están haciendo su reorganización desde el punto de vista empresarial y hay que esperar a que este proceso siga su curso”, dijo la funcionaria.



Sin embargo, la viceministra dejó en claro que si CNR decide seguir el mismo camino de Prodeco, en el sentido de devolver los títulos de su operación en el departamento de Cesar, la Nación tiene un marco normativo con unos procesos, protocolos y requisitos para responder a esta solicitud.



Cabe recordar que CNR hace parte de la matriz Murray Energy, la cual enfrenta un proceso de reestructuración en los EE. UU. al declararse en bancarrota. En el 2014, esta multinacional compró al grupo Goldman Sachs las tareas de CNR en el país.