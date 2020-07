Crisis del covid-19 y toma de decisiones estratégicas

La crisis sobre la demanda y la oferta global generada por el Covid-19 ha provocado un cambio sustancial en las expectativas que se tenía sobre la economía colombiana. El crecimiento cercano al 3,5% que se esperaba para este año, se transformó en unas expectativas de contracción de la economía de por lo menos el 6%, y de un aumento del desempleo a niveles cercanos al 20%, cifras que evidencian la magnitud de la crisis.



Hablando específicamente del mercado laboral, si bien los efectos de las políticas de cuarentena sobre la demanda de los hogares, la inversión y la capacidad de producción de la economía se vieron reflejados en el precipitado aumento del desempleo, es importante destacar que esta variable ya venía en aumento desde el segundo semestre del 2019, y que en marzo de este año ya alcanzaba niveles de más del 12%.



En la misma línea, nuevas formas de interacción entre los agentes del mercado, presentes desde hace unos años, han dado lugar a sistemas innovadores de oferta y demanda como la economía colaborativa. Esta consiste en proveer servicios mediante un esquema de trabajo flexible, y cobra importancia durante esta época de restricción de movilidad, en la que la necesidad de alternativas de domicilios y servicios prestados en casa se incrementa.



Esta combinación de la menor capacidad de la economía colombiana para generar empleo y las nuevas formas de trabajo derivadas de los cambios en las tendencias de demanda y de provisión de servicios, muestran que los retos en materia de empleabilidad, una vez se supere la crisis, estarán determinados no solo por la caída en el crecimiento económico que se prevé para este año, sino también por los cambios en los mercados y la forma de producción que muy seguramente se establecerán de manera permanente en nuestra economía.





Dado lo anterior, las firmas tendrán que ajustarse a esta transformación. Para esto, el uso y análisis de información será clave para la toma de decisiones estratégicas. Un ejemplo es lo que está pasando en el sector agrícola.



En estudios realizados en alianza entre la firma de consultoría Econometría Consultores y la firma de abogados CMS-Rodríguez-Azuero se ha encontrado que, si bien la agroindustria es uno de los sectores con mayor potencial de crecimiento en esta coyuntura, es también donde se presentan los mayores retos en términos de empleabilidad formal.



Las estadísticas de crecimiento económico para Colombia, publicadas para el primer trimestre de este año, muestran que mientras el total de la economía creció solo el 1,1%, el crecimiento en el sector agrícola fue del 6,8%, y el del sector de alimentos y bebidas fue del 6,8%.



No obstante, este crecimiento no se ve reflejado en aumento del empleo formal, dado que en el sector de la agricultura se perdieron aproximadamente 318.000 empleos en el primer trimestre del año; y en el sector de alojamiento y comida, alrededor de 341.000.



Esta información muestra que las decisiones de las empresas respecto a dónde invertir, cómo ajustar su forma de producción a cambios en la demanda y -a la vez- contribuir a la generación de empleo formal, requieren de un adecuado conocimiento de los mercados a nivel nacional e internacional, tendencias domésticas y globales, y limitaciones y oportunidades del ámbito legal resultante de las normas existentes, y las nuevas medidas adoptadas por los gobiernos para hacer frente a la crisis. El uso adecuado de la información es un factor determinante en la toma acertada de decisiones estratégicas.



María Carolina Latorre López

Docente de Economía CESA

Socia-directora de proyectos de Econometría Consultores