El petróleo y carbón, con los ojos puestos en Ucrania

Con un precio en el barril de crudo rozando los US$100 derivado de la tensión por una posible invasión de Rusia a Ucrania, no solo le permitirá al país cuadrar su caja por un aumento en la renta petrolera, sino que de paso ayudará a impulsar la producción, lo que le despejaría el camino para llegar a producir el millón de barriles promedio día (bpd).



(Petróleo llega a su precio más alto en 7 años por crisis en Ucrania).

Al cierre de la jornada de ayer martes, la cotización en la referencia Brent marcó los US$96,84 por barril, un precio que no se registraba desde hace ocho años (septiembre 9 del 2014 con US$97,20), lo que a Colombia le representaría un aumento en la extracción cercana los 240.000 bpd, a la cuenta estimada por la Asociación Colombiana del Petróleo y Gas (ACP) de 760.000 bpd, ya que se optimizarían los costos de operación en campo.



Y si las cuentas del sector proyectaban hace un mes que, con un barril de crudo arriba de los US$90 le permitiría al país una producción cercana a los 900.000 bpd, ahora con una cotización a US$3,16 para llegar a los US$100, el bombeo sería del millón de barriles diarios.



En el caso de Ecopetrol, sus voceros recalcaron que con una cotización rozando los US$100 el barril, no genera resultados financieros inmediatos, pero sí comenzará a subir producción.



“El nivel de extracción se incrementará. Para el presente año estaremos por encima de los 705.000 bpd, y hacia 2030 el registro estaría entre 850.000 y 900.00 bpd, así se superaría el millón de barriles”, explicó la fuente consultada.



(Conflicto entre Rusia y Ucrania de la A a la Z).



Y agregó que lo importante para la petrolera, es que la producción de crudo sea rentable . “Tenemos un precio de equilibrio de menos US$40 por barril y allí lo queremos dejar. Eso le permite a la empresa ganar mucho cuando el precio sube, y de resistir en caso si se presenta una caída en la cotización. No se trata solo de producir más, sino que se haga con buena ganancia”, dijo.



Con un precio del barril rozando los US$100, aumentarán las tareas de exploración, se activarían aún más los procesos de recobro mejorado y la producción de crudos pesados, se acelerará las actividades offshore, y se le daría un impuso al desarrollo de los no convencionales.



“La coyuntura del alto precio del petróleo es una oportunidad para que el país le dé más dinamismo a la industria y aproveche este ciclo para generar los recursos que el fisco necesita no solamente para la reactivación, sino también para la implementación de políticas sociales, recordemos que por cada dólar que se incrementa el precio referencia Brent”, señaló Francisco José Lloreda, presidente de la ACP.



Pero no solo la crisis por el conflicto Rusia - Ucrania, le permitirá a Colombia dinamizar más su operación petrolera por la cotización del barril de crudo que roza los US$100, sino además el carbón nacional tiene su cuarto de hora para ampliar las exportaciones a Europa.



(Biden impone sanciones a Rusia tras 'comienzo de invasión a Ucrania').



“El viejo continente depende en gran medida de las reservas de gas de Rusia, quien es uno de sus mayores proveedores, pero el cierre del gasoducto que va de este país a Alemania, como respuesta a las acciones tomadas por Moscú respecto de los territorios independentistas de Ucrania, deja a Europa sin uno de sus suministros más importantes de combustible, en el marco de una coyuntura en la que el precio del carbón está muy elevado”, explicó Nicolás Arboleda, líder de Energía, Minas e Infraestructura de Baker McKenzie.



El analista agregó que, el “alza en los precios del carbón beneficia a los productores locales quienes, aun cuando tienen comprometida gran parte de su producción bajo contratos compraventa de largo plazo, verán mayores ingresos tras el incremento en los precios indicativos de mercado (al cierre de ayer US$189 la tonelada), y que posiblemente se prolongará más y acentuará más con la medida tomada por Alemania”.



La coyuntura para las plantas térmicas en Europa no va a ser fácil ya que deberán buscar carbón de diferentes fuentes para suplir el gas, lo que llevará a que la cotización del mineral siga subiendo lo que beneficiará a la producción nacional.



ALFONSO LÓPEZ SUÁREZ

PORTAFOLIO