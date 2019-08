Crisis lleva a los argentinos a buscar oportunidades en Colombia

Ejecutivos y profesionales argentinos, conmocionados por la crisis que se agudizó tras el revés del presidente Mauricio Macri en las recientes primarias, empezaron a buscar trabajo fuera del país de forma masiva, dijeron a Reuters reclutadores y asesores de visas.



Los especialistas en búsqueda de ejecutivos dicen que un diluvio de llamadas, correos electrónicos y currículum vitae llegan a sus oficinas en Chile, Brasil y Colombia, luego de que Macri perdiera terreno ante un peronista de centroizquierda en las primarias partidistas para las elecciones generales.

Alberto Fernández es ahora el claro favorito para los comicios del 27 de octubre y ha dicho que buscará renegociar un préstamo de 57.000 millones del Fondo Monetario Internacional, pactado por Macri en 2018 en medio de crecientes temores de un incumplimiento de pago.



En el vecino Chile, la firma de reclutamiento Randstad dijo que la búsqueda entre argentinos se incrementa a medida que se debilita la economía y su tasa de solicitudes de empleo en Chile subió un 246 por ciento entre mayo-agosto frente al año pasado.



"Creo que la gente siente un poco de desesperación", dijo Nicholas Schmidt, jefe de la división de servicios financieros de la firma Spencer Stuart en Chile, quien recibió una avalancha de consultas tras los comicios.



Varios candidatos dijeron a reclutadores que Macri, elegido en 2015 con el compromiso de "normalizar" la tercera mayor economía de América Latina, había sido su esperanza de un cambio tras un ciclo de debilidad del peso e inflación.



"Había una sensación de esperanza con él, mucha gente regresó (a Argentina) (...) La gente quería quedarse y sentía que las cosas mejorarían significativamente", dijo Schmidt.



Macri es acusado de no atraer suficiente inversión extranjera y de subestimar el efecto inflacionario causado por recortes a los subsidios a los servicios públicos que los argentinos daban por sentado de hace mucho tiempo.



Hoy, el desempleo es del 10 por ciento, la inflación del 55 por ciento y la pobreza se ubica entre el 27-35 por ciento. Macri se enfrenta a un candidato que tiene a la expresidenta Cristina Fernández como compañera de fórmula, en un posible retorno al "Kirchnerismo", cuando Argentina tenía control de divisas y otras políticas intervencionistas.



El fin de semana pasado, la frase "la única salida es Ezeiza", una referencia al principal aeropuerto internacional del país, empezó a ser tendencia local en Twitter. "Quiero que mis hijos tengan un futuro bueno, y hoy día en Argentina no lo estoy viendo", dijo Guillermo Galia, de 38 años, que trabaja en mercadeo textil.



Cuando le ofrecieron un trabajo en Italia hace unas semanas, dijo que aprovechó la oportunidad. Galia espera volver eventualmente, pero no descartó quedarse en Italia si la situación económica no mejora.



SOBRE LOS ANDES



En Brasil, Kevin Gibson, jefe regional de la firma británica de talento Robert Walters, dijo que la eventual pérdida de capital humano de Argentina beneficiaría a otras economías.



Explicó que ve una curva ascendente desde 2017 en los solicitantes argentinos para puestos en Brasil, México y Chile, pero el número se había duplicado la semana de las elecciones. "Los argentinos son extremadamente flexibles en cuanto a salarios y tienen una muy buena reputación en la región", dijo.



Colombia, que según el FMI sería el país latinoamericano cuya economía crezca más este año, también atrae interés. Marco D´Andrea, director comercial del grupo cazatalentos Experis-ManpowerGroup en Bogotá, dijo que varios de sus candidatos argentinos que trabajaron antes en Colombia se habían contactado para decir que querían irse nuevamente.



Agregó que el jefe de recursos humanos de una farmacéutica multinacional con sede en Argentina le contó que discutirían posibles transferencias para el personal en cuestión.



"No para todos es muy fácil cambiar de país, los que lo van a hacer rápidamente son las personas que ya han tenido experiencia en el extranjero", comentó. La vecina Chile, una de las economías más estables de América Latina, ha absorbido sucesivas oleadas de migrantes argentinos altamente calificados.



Entre los recién llegados está Agustina Bertuzzi, una graduada en relaciones públicas de 29 años que se mudó a Santiago hace dos meses para trabajar para Robert Walters. "Fue una decisión difícil, pero hay que pensar en el crecimiento profesional y el futuro", dijo.



"Ya tenía amigos en Chile y mi familia me apoyó". Ahora recluta a otros argentinos. "Es más atractivo para los candidatos solteros, pero incluso aquellos con familias lo están considerando ahora debido a la atracción de un trabajo estable con perspectivas", afirmó.



En la propia Argentina, las empresas que ayudan a sus compatriotas a salir están experimentando un auge. Bernardo Carignano, creador del sitio web de asistencia para visas "Yo me animo y vos", dijo que vio aumentar el tráfico a su sitio la semana después de los comicios a los niveles más altos desde que entró en línea en 2008.



"En Instagram también, en estas últimas semanas hemos empezado a notar que nuestros seguidores están aumentando día a día muchísimo más que semanas anteriores", dijo.