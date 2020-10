Crisis sacaría entre 2 y 4 millones de personas de la clase media

Aunque la pandemia por coronavirus golpeó con más fuerza a grupos que ya estaban vulnerables antes de la coyuntura, como es el caso de las mujeres, jóvenes, informales y personas en situación de pobreza, la crisis también le está moviendo el piso a la clase media que, según proyecciones del Gobierno y expertos, podría bajar entre 4 y 8 puntos porcentuales, lo que se traduciría en que un rango de entre 2 y 3,8 millones de personas saldrían de ese grupo.



Entre las consecuencias de este posible panorama, dicen expertos, está una recuperación económica más lenta de lo previsto.



Uno de los cálculos lo hizo el Departamento Nacional de Planeación en el borrador del documento Conpes de reactivación económica, que dice que la clase media podría bajar 4,3 pps, y aclara que ese cálculo no tiene en cuenta las medidas que ha tomado el Gobierno para mitigar el impacto de la crisis en el país, como es el caso de las transferencias monetarias dirigidas a la población vulnerable y pobre, o los subsidios a la nómina o a la vivienda.



Además del DNP, los investigadores Luis Jorge Garay y Jorge Enrique Espitia, del centro de política fiscal de la Universidad Nacional, también hicieron una proyección de los efectos que traería la pandemia al cierre de este año en los ingresos de los colombianos.



Según ellos, si 5,8 millones de personas que ganan menos de 2,5 salarios mínimos tienen una reducción de sus ingresos por la pérdida de su empleo formal o informal, estos podrían pasar de la clase media a estar en una situación de vulnerabilidad. “Con lo cual se incrementa por este concepto dicha población en cerca de unos 4 a 8 puntos porcentuales, ascendiendo hasta un 23,5%-27,5% de los ciudadanos colombianos. Sin embargo, en términos netos, la población en vulnerabilidad se reduciría a cerca de 17,5%”, dice la investigación a la que este diario tuvo acceso.



Cabe apuntar que los vulnerables son aquellos que no tienen pobreza monetaria, pero que sus ingresos no son suficientes para enfrentar choques como la muerte de un miembro de la familia, una enfermedad o impactos económicos como quedar en bancarrota o perder el empleo, entre otros. Eso quiere decir que aunque la clase media estaba en una situación “más segura”, la pandemia los hizo más frágiles.



Eso explica Roberto Angulo, socio fundador de la firma Inclusión, que hace poco hizo un estudio del impacto de la pandemia en la clase media y la pobreza en Ecuador. “Según el Banco Mundial, este grupo poblacional es el que tiene entre 10 y 50 dólares diarios, y este rango se da porque cuenta con una baja probabilidad de caer en pobreza, en condiciones normales. Sin embargo, el choque de la covid-19 es fuera de lo común y eleva la probabilidad de que este segmento caiga a la vulnerabilidad, y un porcentaje menor a la pobreza”.



Y es que, precisamente, en los últimos datos que publicó el Dane de pobreza monetaria y extrema, en el que hace una actualización de su metodología, se ve que la clase media en 2019 fue de 30,4%, mientras que en 2018 y 2017, ese dato fue de 30,8% y 30,9%, respectivamente. Eso quiere decir que durante los últimos dos años, el número de personas de clase media en el país se ha reducido levemente, situación que se puede acelerar con la pandemia.



Incluso, ya se veían contrastes entre la ciudad y las zonas rurales, pues en territorios urbanos la clase media asciende a 36,6%, mientras que en el campo el dato baja drásticamente a un 8,8%, pues el número de personas en situación de pobreza y vulnerabilidad en esos sitios asciende a 47,5% y 43,5%, respectivamente.



Maribel Castillo, directora de la carrera de economía de la Universidad Javeriana de Cali, explica que “la clase media se ha centrado en la zona urbana, casi que condenando al sector rural a no tener opciones de ingresar a dicha clase en Colombia”.



Si se mira por ciudades principales, también se ve que hay grandes diferencias entre las clases sociales, que en este caso se determinan por niveles de ingreso. La ciudad con mayor proporción de personas pobres es Quibdó, con 60,9%, seguido de un 22,2% de la clase media, un 14,8% de las personas vulnerables y apenas un 2,1% de la clase alta.



Por otro lado, las zonas que tienen una mayor cantidad de personas en clase media son Manizales (49,9%), Bogotá (49,1%) y Medellín (49,1%).



LO QUE SE VIENE



“Uno de los principales riesgos de que se reduzca la clase media es que tendremos también una recuperación lenta e inequitativa, pues a través de este grupo se reactiva también el consumo”, subraya Angulo, quien recalca que serán necesarias políticas que protejan el empleo formal, el tejido productivo e impulsen la reactivación de los informales, pues el 44% de las personas de clase media no tienen empleo formal.



En ese sentido, Castillo dice que “se deben enfocar las políticas en garantizar condiciones laborales no solo desde la formalidad, porque hay personas de clase media en la categoría cuenta propia, que se ha golpeado fuertemente por los efectos en los sectores de comercio y servicios”.



EL EFECTO EN LA POBREZA



Además del preocupante horizonte que deja la pandemia en la clase media, las personas en condiciones de pobreza monetaria y extrema también se incrementarían.



Teniendo en cuenta que los que están en pobreza son el 35,7%, algunos investigadores insisten en que ese número subiría a 49%, como es el caso de Jairo Núñez, investigador de Fedesarrollo.



Asimismo, los Garay y Espitia, de la Universidad Nacional, prevén en el tercer trimestre de este año que las personas que tengan ingresos por debajo de la línea de pobreza ($327.674) o que estén en condiciones de vulnerabilidad podrían ser entre el 54,5% y 59,5% de la población colombiana.



