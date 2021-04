¿Cuál es la verdadera cifra de muertes por coronavirus en Colombia?

En un análisis de mortalidad que incluye las 53 semanas del 2020 (43 de ellas con covid-19) y las 14 que pasaron este año entre el 4 de enero y el 11 de abril, el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) documentó 70.848 muertes confirmadas por el virus Sars-CoV-2 y 16.464 sospechosas, para un total de 87.312 fallecimientos relacionados con la pandemia.



Juan Daniel Oviedo, director de la entidad, presentó los resultados de una nueva entrega del informe de Defunciones por covid, que se basa en los datos del Instituto Nacional de Salud (INS) y en el Registro Único de Afiliados al Sistema de la Protección Social (Ruaf).



En concreto, se analizan los casos confirmados por pruebas moleculares PCR positivas; los certificados de defunción diligenciados por el personal de salud que, aunque no tengan prueba confirmada, sí incluye reportes de laboratorios, pruebas, exámenes y demás estudios clínicos que confirman la infección; y los registros confirmados por la investigación de campo y nexos epidemiológicos.



La primera precisión que hizo Oviedo es que, según el INS, hasta el 11 de abril aparecían en su base de datos 4.386 menos que las que aparecían en el Ruaf.



Así, el año pasado se confirmaron 51.116 decesos por covid-19 y este año, 19.732. O en otras palabras, el 27,85 por ciento de todas las defunciones por Sars-CoV-2 confirmadas se presentaron entre el 4 de enero y el 11 de abril.



En cuanto a los fallecimientos sospechosos, en el 2020 fueron 13.512 y en lo analizado del 2021 van 2.952.



Vale recordar que las muertes sospechosas, si bien están clasificadas por un código específico por el Dane, son sometidas a un proceso de reclasificación bajo un riguroso análisis basado en epidemiología de campo, que examina factores como la historia clínica, la evolución, la existencia o no de prueba confirmatoria y otras variables. Un comité analiza, caso por caso, y resuelve confirmarla o descartarla como producida por el virus.



Juan Daniel Oviedo explicó que la tasa de mortalidad este año por covid-19, tanto de casos sospechosos como de confirmados, ha sido de 46,7 por cada 100.000 habitantes hasta el 11 de abril, mientras que la del año pasado se ubicó en 126.



Por supuesto, se hace la salvedad de que en este análisis no entran la mayoría de muertes de la tercera ola de la pandemia, que arrancó a mediados de marzo y muestra aún un franco ascenso.



Las personas mayores de 55 años son las principales víctimas del covid-19, al representar el 81 por ciento de las muertes sospechosas y el 86,1 por ciento de las confirmadas.



Por regiones, el 21,7 por ciento de las muertes confirmadas por covid-19 y el 19,8 por ciento de las sospechosas se habían presentado en Bogotá. Luego, en orden de defunciones confirmadas, le seguían Antioquia con el 11,3 por ciento, Valle del Cauca con el 10,2 por ciento, y Atlántico con el 8,2 por ciento.



Las 33 ciudades capitales concentran el 63,2 por ciento de todas las defunciones y el 38,5 por ciento se reportaron en Bogotá (21,7 por ciento), Barranquilla (4,9 por ciento), Medellín (5,7 por ciento) y Cali (6,2 por ciento).



En términos generales, la tasa de mortalidad nacional por covid-19 se situó en 99,5 por cada 100.000 habitantes en el territorio nacional en los casos confirmados y en 26,4, para los sospechosos, para un total de 126 fallecidos en esta tasa.



Por regiones, no obstante, se aprecia la grave afectación que la pandemia ha causado en regiones como Amazonas y Caquetá, que tiene las tasas de mortalidad más altas del país por covid-19 confirmado, con 164,5 y 146,6 muertes por cada 100.000 habitantes, respectivamente. Le siguen en este indicador Atlántico, con 146,0; y Bogotá, con 141,2.



Otro dato importante que dejó Oviedo en su presentación es que en lo corrido de la pandemia, de marzo del 2020 al 11 abril pasado, el exceso de mortalidad por todas las causas en el país es de 34,2 por ciento frente al valor promedio de los últimos cinco años.



