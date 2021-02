¿Cuándo debe aprobarse y entrar el vigor la reforma tributaria?

Para dar solución a la difícil situación económica que atraviesa Colombia por los efectos de la pandemia, se hace necesaria una reforma tributaria que se tramite ahora, pero que entre en marcha cuando la economía se haya recuperado.



(¿Cuánto espera recaudar Colombia con la reforma tributaria?).

Así lo propuso el exministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, durante un conversatorio de la Cámara de Comercio Colombo Americana, AmCham Colombia, en el que dijo que esta sería una solución para aliviarles la carga a las empresas de pagar más impuestos en este momento y darles tranquilidad a las calificadoras de riesgo.



“Eso es lo que nos ahorraría la pérdida del grado de inversión y, al mismo tiempo, no se trata de subir impuestos hoy cuando la economía está todavía débil, cuando la economía requiere estímulo y lo último que necesitaría es un aumento en la carga tributaria en este momento”, advirtió Cárdenas.



(Gobierno Nacional confirma que radicará reforma tributaria).



El exministro enfatizó en que esa es la salida para darle tranquilidad a las calificadoras de riesgo y mantener estímulo fiscal este año, que va a ser necesario para que la economía se recupere, pero “trazando un plan hacia mediano plazo que de confianza y seguridad puesto que, Colombia más adelante va a reducir la deuda y va a llevarla otra vez a niveles que sean compatibles con la calificación que tenemos hoy en día”.



Así mismo, expresó su preocupación por el surgimiento de nuevos impuestos que afecten a las empresas. “Estoy muy preocupado de que el Gobierno llegue al Congreso con una propuesta razonable de cambios en la estructura tributaria, de reducción de exenciones, etc, pero el Congreso se vaya por la vía fácil de revivir el impuesto a la riqueza en cabeza de las empresas”, dijo Cárdenas.



Agregó que desde el año 2018 no se paga impuesto a la riqueza por parte de las empresas y se desmontó en su momento al considerarse que “las empresas no son ni ricas ni pobres, lo que hacen es inversiones para crecer y si se trata de gravar a las personas de una manera progresiva, se debe buscar al individuo. El tipo de impuestos a las empresas pueden tener acogida en el Congreso porque no son tan impopulares”.



Por otro lado, sobre la venta de ISA a Ecopetrol, Cárdenas la calificó como una alternativa para generar liquidez inmediata.



“2021 es un año de déficit fiscal más alto que el 2020, es decir que, si en 2020 el déficit fiscal fue 7,5% del PIB, el más alto de toda la historia, el de este año lo va a superar y puede llegar a ser 9% del PIB. De ahí en interés de la venta de ISA a Ecopetrol para bajar ese déficit a alrededor del 8% o 7,5% para que no sea mucho mayor que el del año pasado”, explicó.



BANCO DE LA REPÚBLICA PREVÉ UN CRECIMIENTO DE 4,5% ESTE AÑO



Por otro lado, el gerente del Banco de la República, Leonardo Villar, señaló que las perspectivas de crecimiento para este año estarían en el orden del 4,5%, pero “con una incertidumbre muy grande que surge de muchos factores, pero en particular de lo que pueda suceder con las oleadas de contagio asociadas a la pandemia y con el proceso de vacunación”.



Agregó que, es un crecimiento positivo en este año, pero que compensa de manera muy parcial la caída del 2020 cuando la economía probablemente cayó en un porcentaje cercano al 7,2% lo que significa que, “la recuperación va a ser relativamente lenta, que no vamos a recuperar este año los niveles de actividad que tuvimos en 2019 o a comienzos de 2020, y que esos niveles de actividad solo los recuperaremos hacia finales de 2022”, aseguró Villar.



En cuanto a la recuperación por sectores, esta no va a ser igual para todos, pues habrá algunos que lo logren más rápido que otros. En este sentido, el exministro Cárdenas resaltó el comportamiento favorable del sector de construcción de vivienda que, "ha llegado a niveles récords de ventas y los desembolsos de cartera hipotecaria en diciembre pasado fueron los más altos que en cualquier mes de nuestra historia, por lo que es uno de los sectores que va jalonando la economía a muy buen ritmo”.



En contraste, “hay sectores que van a ir un poco más rezagados en su recuperación que son los de servicios de mucho contacto personal como los restaurantes, salones de belleza y, en general, esos segmentos donde hay menores posibilidades de distanciamiento”, explicó Cárdenas.