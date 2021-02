¿Cuándo debe hacer la revisión periódica obligatoria de gas natural?

En línea con la decisión de la Comisión de Regulación de Energía y Gas, Creg, de reactivar la Revisión Periódica Obligatoria de las instalaciones internas de gas natural y gasodomésticos, la empresa Vanti inició el proceso de agendamiento de visitas a todos sus clientes que estén en el ciclo de revisión y aquellos a quienes no se les efectuó porque coincidieron con el periodo de cuarentena y tienen que comenzar a programarse de una vez.



La fecha máxima para realizar la Revisión Periódica Obligatoria, RPO, de gas natural se encuentra registrada en la factura, la cual está en la parte izquierda inferior de la misma (en la imagen anexa se muestra resaltado en rojo la ubicación de la información de RPO).



De esta manera los clientes pueden saber exactamente el plazo máximo en la cual tienen que cumplir con esta normativa y la cual se realiza cada cinco años.



Dado el volumen de revisiones que se acumularon por la suspensión de estas durante la pandemia, se atenderá las solicitudes guardando los protocolos de bioseguridad y facilitando alternativas para las reparaciones de las instalaciones internas, calentadores, estufas y hornos a gas.



Así mismo, las solicitudes a la empresa las pueden hacer a través de nuestras líneas de atención al cliente, canales virtuales y pagina web www.grupovanti.com.



Hacer la Revisión Periódica de las instalaciones internas de gas natural y sus gasomésticos es responsabilidad de los usuarios del servicio, de acuerdo con la regulación expedida por la Creg y el Ministerio de Minas y Energía.



La Revisión Periódica de gas natural es aquella que se hace obligatoriamente cada cinco años a la instalación interna de la casa, apartamento o local comercial de forma obligatoria y el usuario es quien elige con quién hacerla; para ello lo puede hacer con Vanti o escoger libremente cualquier Organismo de Inspección Acreditado (OIA) certificado por el Organismo Nacional de Acreditación de Colombia (ONAC).



Por favor verifique en la página de internet de la ONAC o de la Superintendencia de Industria y Comercio, que la empresa que le ofrezca el servicio esté acreditada y cuente con el correspondiente certificado y con los protocolos de bioseguridad, no se deje engañar, existen empresas que se hacen pasar por contratistas de la empresa Vanti, por favor verifique en nuestras líneas de atención y recuerde que ninguno de nuestros contratistas está facultado para cobrar en efectivo, si contrata con Vanti, el pago se hace únicamente a través de la factura del servicio y se puede financiar. Siempre verifique la fecha máxima para realizarla en el recuadro que aparece en la parte inferior de la factura en donde se informan las fechas vencimiento para la realización de la revisión.



Por esta razón, es importante que los usuarios de Vanti conozcan cómo es el proceso, para que antes de que se cumpla el plazo máximo de cinco años desde la puesta en servicio por primera vez o desde la última revisión de certificación realizada, contraten la revisión y eviten la suspensión del suministro, por no cumplir con la normativa de la regulación. Los pasos son los siguientes:



• La empresa distribuidora, este caso Vanti, le envía una carta al usuario informando sobre la obligación de realizar la Revisión Periódica (se caracteriza por ser de color verde); a la misma se le anexa un listado de todos los Organismos de Inspección Acreditados por el ONAC que están autorizados para realizarla. El usuario puede escoger si la realiza directamente con VANTI o con alguna del listado de acuerdo con su tiempo, disponibilidad, precio y financiación. Recuerde que la revisión se hace para salvaguardar la integridad de los usuarios, así como de la comunidad.



• Por favor verifique, en la parte inferior de la factura, allí aparece la fecha máxima para realizarla y un recuadro rosado o rojo, en el cual se informan las fechas en las cuales debe realizar la Revisión Periódica de gas natural.



• Cuando el usuario opta por hacerlo con un tercero diferente a Vanti, Vale la pena señalar que ellos tienen que responderle al cliente por el trabajo que le realicen.



• Si faltando dos meses para el vencimiento del plazo Vanti no ha recibido el Certificado de Conformidad, el cual lo tienen que remitir los OIA o el mismo usuario, la distribuidora enviará una nueva carta al cliente (se caracteriza por ser de color amarillo) recordando la obligación de hacer la revisión oportunamente, so pena de la suspensión del servicio.



• Si faltando 10 días, Vanti no ha recibido el Certificado de Conformidad, enviará una nueva carta (se caracteriza por ser de color rojo) en donde le informará al usuario que, si en el término de cinco días no ha llegado el mismo, en cumplimiento de la regulación de la CREG, la distribuidora procederá a la suspensión del servicio.



• Si el cliente se encuentra suspendido por defectos en su instalación interna antes de la aplicación de la medida de aislamiento decretada por el Gobierno Nacional, debe proceder a la reparación de dichos defectos con Vanti o un tercero acreditado y comunicarse con Vanti para programar la visita de verificación y la reconexión del servicio, si todo se encuentra bien.



• Si el cliente se encuentra suspendido por vencimiento antes de la medida de aislamiento preventivo obligatorio decretada por el Gobierno Nacional, deberá comunicarse con Vanti para programar la visita de revisión periódica siguiendo las pasos antes mencionados.



• Con el fin de conocer las fechas y plazos máximos para realizar la revisión y no incurrir en suspensión del servicio, es necesario que los usuarios estén muy atentos a las notificaciones o comunicaciones que envía Vanti o a la fecha indicada en la factura del servicio. Igualmente, la información puede ser consultada en las líneas de atención o página web.



Finalmente las únicas Líneas de Atención al Cliente de Vanti son: 3078121 para Bogotá y sus alrededores, el 01 8000 942 794 para Boyacá, Cundinamarca y municipios del sur del Cesar y 6 854755para Bucaramanga, área Metropolitana, y Barrancabermeja, además de la página web www.grupovanti.com en redes sociales @grupovanti, allí también existe un canal de Whatssap en donde puede solicitar agenda y resolver inquietudes con respecto a la Revisión.