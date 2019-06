¿Cuánto han perdido los transportadores por cierre de la vía al Llano?

Por el cierre indefinido de la vía al Llano que hoy competa diez días, pero que desde hace más de un mes se venía sufriendo, por los cierres temporales de la carretera, los transportadores de pasajeros en la Terminal de Transportes de Villavicencio han acumulado pérdidas por 7.500 millones de pesos.



(Estos son los corredores alternos para viajar al Llano).



La cifra fue revelada por el gerente de la Terminal, Alcides Socarrás, tras una evaluación realizada con las siete empresas que prestan el servicio, en la que señalan que de transportar entre diez mil y doce mil pasajeros diarios entre Villavicencio y Bogotá pasaron a diez mil.



El promedio de despachos está hoy en 70, cuando estaba en cerca de 300, y los tiquetes no se han incrementado -están en un valor de entre 50.000 y 80.000 pesos-, pero el recorrido por la vía alterna que era de 10 horas se ha ampliado a 12 porque en los sectores que estaban destapados se han ido deteriorando por las lluvias y el incremento del tráfico o por cierres temporales, sostiene Socarras.



Con relación al incremento del costo en el combustible, Socarrás explicó que se ha hecho una especie de acuerdo con todos los actores y se compra en la estación de servicio de la Terminal de Transporte que no ha incrementado los costos y los vehículos también se abastasen del combustible en Bogotá y en estaciones que en el recorrido no han elevado los precios.



En el departamento del Meta en algunas estaciones de servicio le han subido el costo al combustible en 200 y 400 pesos por galón de gasolina o diésel y en algunas estaciones señalan que hay desabastecimiento, aun cuando dirigentes políticos creen que puede ser una estrategia de especulación del mercado.



Para contrarrestar esa situación, el Ministerio de Minas y Energía anunció que adoptó medidas para dar continuidad al abastecimiento de combustibles en la región, sin afectar el precio de venta al consumidor final.



Una de ellas es asumir los mayores costos del transporte de combustible al Llano, por vías alternas, para evitar alzas a los usuarios. “Este mayor costo lo asumirá el fondo de estabilización de precios de los combustibles, por decisión del Gobierno Nacional. De esta manera, se dará continuidad al suministro de combustibles sin afectar el precio de venta al consumidor final”, explicó la Ministra de Minas y Energía, María Fernanda Suárez.



Adicionalmente, el Gobierno nacional ha adoptado las medidas necesarias, en coordinación con Ecopetrol y los operadores de las plantas mayoristas, para mantener el suministro de combustibles y lograr la movilización oportuna del producto hacia los distribuidores con un mayor número de carro tanques. “Hay inventarios suficientes para dar continuidad al suministro de combustible en esta zona del país. Los habitantes del Meta pueden tener tranquilidad frente al abastecimiento y los precios finales para el usuario”, precisó la Ministra.



Actualmente, se movilizan 33 carro tanques con más de 346.000 galones adicionales de gasolina y diésel para el departamento del Meta, informó la Ministra.



Nelson Ardila Arias

Corresponsal de EL TIEMPO

Villavicencio

Twitter: @nelard1