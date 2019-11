¿Cuánto le cuesta a Bogotá su lucha contra la mendicidad infantil?

Bogotá ha invertido durante los últimos cuatro años más de 200.000 millones de pesos, que salen del bolsillo de los ciudadanos, en su lucha contra la mendicidad infantil relacionada a la atención a migrantes desde varios frentes.



Así lo señala Gladys Sanmiguel, secretaria distrital de Integración Social, y quien está encargada de liderar los programas de atención social de la Capital del país, en la última recta de la Administración de Enrique Peñalosa.





Según Sanmiguel, la ciudad ha invertido 19.000 millones de pesos en cupos de jardines infantiles para niños migrantes, ya que debido a la crisis venezolana el número de menores en condición de vulnerabilidad ha aumentado, lo que ha llevado a reforzar programas y campañas para atender este flagelo.



Así mismo, en materia de salud para los menores migrantes, el Distrito ha invertido cerca de 70.000 millones de pesos. Por su parte, en Educación, se han destinado 116.000 millones de pesos. Estas inversiones han servido para atender a los menores en condición de mendicidad.



Sin embargo, en la actualidad, y sin gastar un solo peso de dineros públicos, la Secretaría de Integración Social avanza en una campaña preventiva, que busca generar conciencia entre los ciudadanos para que no entreguen moneda a los niños en las calles y que no contribuyan a aumentar el problema, llamada ‘#MonedasDeCambio’.



“Hacemos un llamado a la ciudadanía para que entiendan que la limosna no resuelve el problema de mendicidad. Queremos que la sociedad civil se una y nos colabore con acciones de prevención y atención para evitar exponer a niñas y niños a los riesgos de la calle”, le dijo a Portafolio.co Gladys Sanmiguel.



Para eso, a través de esta campaña, se imprimieron unas monedas simbólicas que los ciudadanos pueden reclamar en varios puntos de la ciudad para que cuando un niño se acerque a pedir dinero le sean entregadas estas monedas, junto con información de los puntos de atención y servicio con los que cuenta el Distrito para la atención de los niños.



Gracias al trabajo multidisciplinario de varias entidades y de aliados estratégicos, se puso en marcha esta campaña sin que eso represente más costos a los bogotanos.



En esta iniciativa participan el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf), la Personería de Bogotá, la Procuraduría General de la Nación, la Policía de Infancia y Adolescencia, las Secretarías Distritales de Integración Social, Salud, Educación, Seguridad, Convivencia y Justicia, TransMilenio, el Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal (Idpac) y las Comisarías de Familia.



Cabe señalar que estos centros de atención prestan servicios gratuitos, en los que los niños y niñas podrán encontrar programas de educación, juego, protección y alimentación lejos de las calles.



Además de la campaña pedagógica a través de las monedas, la estrategia tiene varias líneas de acción que van desde refuerzo de operativos en 19 puntos críticos, remisión a servicios sociales de niños en riesgo de mendicidad y sensibilización ciudadana.

"Desde hace rato identificamos unos puntos críticos de mendicidad en la ciudad, pero a pesar de eso la administración sola no puede, necesitamos el apoyo de la ciudadanía”, agrega la secretaria de Integración Social.



ASÍ SE COMBATE LA MENDICIDAD INFANTIL



• La estrategia ‘Contra la mendicidad infantil’ se reforzó en julio con la identificación de 19 puntos críticos en Bogotá, de los cuales se priorizaron seis por alta presencia de niñas y niños en las calles.



• Aumento de la presencia de la ‘Estrategia Territorial’, conformada por los ‘Ángeles de la Niñez’, en seis equipos territoriales, quienes abordan a las familias ofreciendo los servicios sociales para que los niños no estén en las calles.



• Nuevo Centro ‘Abrazar’, que desde el 1 de agosto opera en el segundo piso de la plaza de mercado ‘Doce de Octubre’, en Barrios Unidos, con una capacidad de 70 cupos, para la atención transitoria de niñas y niños en riesgo de mendicidad. Allí, reciben apoyo alimentario, seguimiento a su estado nutricional y realizan actividades artísticas, recreativas y pedagógicas, bajo el cuidado calificado de 21 profesionales. A la fecha, se han beneficiado 389 niños, niñas y adolescentes.



• En cuanto al abordaje en calle, en los seis puntos de mayor presencia de mendicidad, se registra un total de atenciones a 874 núcleos familiares con 1.071 niñas y niños de primera infancia e infancia, y se han referenciado a 144 para su atención social en el Centro ‘Abrazar’.



• Se realizaron cuatro caracterizaciones y en ellas se identificaron 102 núcleos familiares con 172 niñas y niños, encontrados en las localidades de Fontibón, Chapinero, Usaquén y Suba, donde se concentran más menores de edad en condición de mendicidad infantil.



• Cuatro jornadas de intervención social realizadas en estas mismas localidades, abordando a 495 personas e identificando 135 núcleos familiares con 237 niñas y niños.



• Proceso de sensibilización en 23 estaciones y cinco portales de TransMilenio. Resultado de esta jornada, se identificaron y abordaron 249 familias con 359 niñas y niños, a quienes se les ofrecieron los servicios gratuitos del Distrito: colegios, jardines infantiles, centros amar y el nuevo centro Abrazar.





