El número de accidentes aéreos se han registrado en Colombia en 2023

La Dirección Técnica de Investigación de Accidentes de la Aeronáutica Civil presentó un balance de accidentalidad aérea del último año en Colombia. De acuerdo con los registros, durante el 2022 se reportaron 17 accidentes aéreos en Colombia.

De acuerdo con el reporte oficial, el mayor número de eventualidades se presentan en la aviación privada y agrícola, en regiones como los llanos orientales y la selva colombiana.

“En la aviación comercial regular, operada por aviones multimotores Jet grandes, los últimos eventos han sido por turbulencias, y han causado lesiones sobre todo a auxiliares de vuelo. En la otra aviación privada y agrícola, el gran desafío está en la edad de las aeronaves y su mantenimiento”, señaló el Director técnico de investigaciones de accidentes de la Aerocivil, coronel (R) Miguel Camacho Martínez.

En el año 2022 los accidentes aéreos en Colombia dejaron 14 fatalidades. En el 65% de los casos las víctimas pertenecían a las tripulaciones y el 35% restante correspondió a pasajeros.

En lo que ha corrido de 2023, en el país se han reportado ocho (8) accidentes aéreos con cero víctimas fatales. En contraste, la aviación comercial regular, que transporta al 95% de los pasajeros aéreos en el país, lleva 12 años con cero accidentes catastróficos, lo que ubica a Colombia como el país con la tasa de accidentalidad aérea más baja de la región.

Para la Aeronáutica Civil, este resultado se deriva de las políticas de seguridad implementadas autoridad aérea, en colaboración con los diferentes operadores aéreos, así como a la armonización y cumplimiento de los estándares exigidos por la Organización de Aviación Civil Internacional – OACI- y los Reglamentos Aeronáuticos de Colombia (RAC).

Es importante resaltar que un accidente aéreo no siempre es una catástrofe, sino que hace referencia a algún percance que sufre el avión, por ejemplo, fallas en su tren de aterrizaje, problemas eléctricos, colisión en tierra, etc. Situaciones que no necesariamente registran víctimas fatales o lesiones graves.

PORTAFOLIO