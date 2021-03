¿Cuántos vehículos se moverán por las carreteras en el puente festivo?

Este fin de semana se conmemora el día de San José, razón por la cual el calendario establece un día festivo, en el cual se espera que se movilicen por las carreteras del país aproximadamente 3.737.000 vehículos.



Por tal motivo, el Ministerio de Transporte y sus entidades adscritas, junto con la Dirección de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional (Ditra), activaron un operativo especial para atender las diferentes eventualidades que se puedan presentar en materia de movilidad.



Asimismo, recuerdan a los viajeros que durante este puente festivo, como puerta a Semana Santa se debe respetar y cumplir los protocolos de bioseguridad.



Por su parte, se proyecta la circulación de 543.000 pasajeros en el servicio de transporte intermunicipal por las 49 terminales terrestres, mientras que la Aeronáutica Civil estima que 250.000 pasajeros viajarán por los 68 aeropuertos del país.



Teniendo en cuenta la actual temporada de lluvias, la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) y el Instituto Nacional de Vías (Invías) intensificarán sus acciones de pedagogía y atención de emergencias por las carreteras. Se hace un llamado a los viajeros a conservar los límites de velocidad, revisar frenos y el estado mecánico y eléctrico del vehículo.



“Estamos comprometidos en acompañar e incentivar un transporte seguro y responsable en este tercer festivo del año, para seguir apoyando la reactivación económica del país. Eso no significa olvidar los cuidados de bioseguridad, ya que el virus no se ha ido. Por esta razón, aunamos esfuerzos para asegurar viajes seguros, lo que implica un trabajo en articulado no solo de las entidades, sino también de la ciudadanía a la hora de movilizarse. Insistimos en que se deben cumplir con las normas de tránsito, en especial en medio de esta ola invernal que estamos enfrentando, y seguir cumpliendo los protocolos definidos para los diferentes modos de transporte”, manifestó la ministra de Transporte, Ángela María Orozco.



La Ditra ha proyectado la movilización de 3.737.443 vehículos (paso peaje) por los principales corredores del país durante los cuatro días del puente festivo. En el marco de la estrategia de Seguridad Vial, la Policía Nacional efectuará medidas de control y prevención para que los ciudadanos se desplacen de manera segura. Por esta razón, más de 6.000 uniformados de la Ditra harán presencia en las vías, garantizando el comportamiento y medidas de bioseguridad de los viajeros.



Teniendo en cuenta la época de lluvias que vive el país en la actualidad, la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) hace un llamado a los colombianos que piensan movilizarse por tierra para que conduzcan con precaución y responsabilidad, teniendo en cuenta que cuando llueve, la movilidad es más compleja, pues son condiciones que afectan tanto al vehículo como a la vía.



Por tal razón, se debe reducir la velocidad y mantener una distancia prudente, que permita frenar oportunamente en caso de una emergencia. La visibilidad también se reduce, por lo que hay que ser muy cuidadosos.



Así mismo, se recomienda tener al día la revisión Técnico-Mecánica para reducir los riesgos al conducir por carretera. Durante el puente festivo, la ANSV, con el apoyo de la Ditra, hará acompañamiento a los conductores en 14 Puntos Seguros ubicados en diferentes regiones del país.