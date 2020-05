Preocupación entre colegios y padres de familia por el año escolar

Si bien la educación virtual ha solucionado en parte la respuesta de los colegios al aislamiento obligatorio, la realidad es que el sector educativo no escapa a problemáticas.



Además, que se eliminaron los cobros de trasporte y alimentación por ser servicios no prestados, algunos han buscado fórmulas para aliviar a los padres y garantizar el flujo de recursos para sostenerse. Otros no han aplicado ningún descuento adicional.

Entre los privados, a los de calendario B les queda poco tiempo para terminar el año y por eso el reto mayor es para los del Calendario A que llevaban menos dos meses de clases presenciales cuando fueron suspendidas.



La Confederación Nacional de Asociaciones de Padres de Familia y la Asociación de Colegios Privados coinciden en que la situación es compleja y que necesitan apoyo del Gobierno porque las familias no tienen cómo pagar la educación.



De manera conjunta, han hecho 9 peticiones, entre las que están un subsidio económico escolar para los padres, el financiamiento de computadores y el retorno a las aulas con protocolos sanitarios.



Carlos Ballesteros, vocero de los padres, dice que es previsible que muchos colegios van cerrar. Asegura que el problema es que como no es claro hasta cuándo ira la situación, es incierto también el pago de la educación de los niños.



A eso, agrega que la ley no establece la virtualidad como proceso pedagógico, por lo que es necesario que el Gobierno convalide esos procesos que se han vuelto una carga para los padres en casa, según quejas de muchos de ellos.



Sobre las preocupaciones, la ministra de Educación María Victoria Angulo, ha señalado el valor de la educación en línea para enfrentar la crisis, y asegura como medida de apoyo a los colegios, está diseñando con Minhacienda una línea de crédito en condiciones favorables para que puedan mantener activo el servicio. Se espera que esta semana se anuncien.



COLEGIOS Y EXPERTOS



Mónica Ramírez, rectora del Colegio New Cambridge School, en Floridablanca, Santander, para estratos 4 a 6, explica que cuando se optó por la virtualidad la institución tuvo que prestar equipos a las familias.



Reconoce que no ha sido fácil que algunos docentes de experiencia se adapten a los sistemas ‘online’, por lo que la capacitación ha sido intensa. Por niveles, dice, en preescolar es el mayor reto y el acompañamiento de los padres es clave.



Por su parte, Patricia Álvarez, vicerrectora del colegio femenino San Patricio, afirma que sin tener experiencia virtual, “nos tocó aprender sobre la marcha. Hay que medir el tiempo para tareas, para clase y para que las niñas interactúen”.



Coincide en que ha habido dificultades porque lo padres tienen problemas económicos para pagar.



“Hay que hacer maromas para pagar sueldos de profesores y del personal. Ha sido difícil más aún cuando no se puede planear ni siquiera a dos meses, ya que no se sabe qué va a pasar”.



Lisa Cohen, presidenta de la junta directiva del colegio Colombo Hebreo, explica que la crisis no ha respetado clase social. “Buscamos hacer gimnasia financiera con recorte en rubros sin ejecutar y suspendimos las vocacionales pagadas.



Además, se dio 25% de descuento en la pensión por niño con la única salvedad de que estén al día y está dando todo el mes para acceder al beneficio”. Los alivios aplican para abril y mayo, pero se analiza su extensión a junio.



Carolina Piñeros, de Redpapaz sostiene que “lo que hemos visto es que los colegios están tratando, según sus circunstancias, a resolver de la mejor manera ese trabajo escolar en casa”. Lo que queda demostrado acá, afirma, son las grandes brechas de inequidad que existen en el país porque muchas familias no tienen la conectividad y los equipos para que sus hijos puedan estudiar de manera virtual.