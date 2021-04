Medidas que siguen vigentes tras finalizar la cuarentena en Bogotá

Con un balance positivo avanzó este fin de semana la primera jornada de cuarentena estricta en el modelo 4x3 implementado por la Alcaldía de Bogotá, y que implicó un aislamiento desde las 00:00 del sábado 10 de abril y que irá hasta las 4 a. m. del martes 13 de abril.



(ABC de las medidas restrictivas que aplicarán en Bogotá).

Esta semana las autoridades evaluarán el avance de los contagios para determinar si durante el próximo fin de semana se va a implementar la misma medida. Mientras tanto, en la capital del país siguen vigentes otras restricciones que los ciudadanos deben tener en cuenta.



(Cuarentena 4x3, la propuesta de Bogotá para enfrentar el tercer pico).



NO HABRÁ TOQUE DE QUEDA



En los próximos días no habrá toque de queda en Bogotá. Solo la restricción general a la movilidad que va hasta las 4 a. m. del martes.



PICO Y CÉDULA



Esta medida está contemplada hasta el próximo 19 de abril.



Recuerde que:



- En los días impares podrán acceder a estos servicios y establecimientos las personas cuya cédula o documento de identidad termina en dígito par.



- En los días pares podrán acceder a estos servicios y establecimientos las personas cuya cédula o documento de identidad termina en dígito impar.



NO APLICA PICO Y CÉDULA PARA:



- Servicios de salud y farmacia.



- Trámites notariales, bancarios, financieros y administrativos que requieran la comparecencia de dos o más personas.



- Quienes cuiden o acompañen a adultos mayores y personas con discapacidad.



- Personal médico.



- Hoteles.



- Restaurantes.



- Gimnasios.



- Lugares turísticos, culturales y religiosos.



- Parques, museos, cines y teatros.



RESTRICCIÓN A LA VENTA Y CONSUMO DE LICOR



El decreto "restringe el expendio y consumo de bebidas embriagantes y alcohólicas en sitios públicos o abiertos al público o cuya actividad privada trascienda a lo público, desde las 00:00 horas del sábado 10 de abril de 2021 hasta las 04:00 horas del martes 13 de abril de 2021".



Sin embargo, sí se podrá adquirir licor por domicilio.



MEDIDAS PARA ATENCIÓN EN SALUD



Serán "suspendidos y reprogramados los procedimientos quirúrgicos de mediana o alta complejidad no diferibles, que puedan requerir unidad de cuidado intensivo; así como, progresivamente, los procedimientos de complejidad intermedia que requieran hospitalización".



- Las IPS deben avanzar en expansión UCI y de camas hospitalarias para la atención del covid-19.



- Se intensificará la estrategia DAR (Detecto, Aíslo, Reporto).