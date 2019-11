Cuatro pasos para la construcción de una cultura digital empresarial

Hablar de revolución digital en las organizaciones es referirse a transformación cultural, ya que la integración de nuevas tecnologías dentro de las dinámicas propias de las compañías supone una evolución de las áreas del negocio y de la relación entre empleado y trabajo.



Actualmente, hacer frente a esta transformación tecnológica se ha convertido en un requisito ineludible y afecta de manera transversal a las organizaciones, ya que se presenta como una de las mayores y más rápidas transformaciones de todos los tiempos y un reto que trae consigo una nueva forma de organización hiperconectada.



Según un análisis de desempeño económico realizado por la Confederación Colombiana de Cámaras de Comercio (Confecámaras), aquellas organizaciones que no se enfrenten a estos cambios no sobrevivirán más de 5 años en el mercado, por lo menos en Colombia.



Al igual que cualquier transformación importante, una transformación digital requiere inculcar una cultura que respalde el cambio al tiempo que sustenta la estrategia general de la empresa.



Es por esto por lo que plantear una visión estratégica que involucre el talento humano es fundamental para que un proyecto tecnológico sea exitoso.



En la tercera edición de The Work Book, el eBook de Great Place To Work, Michael Page y Glüky Group, los expertos plantean cuatro pasos que serán esenciales para la construcción de una cultura digital que soporte el proceso de preparación para el cambio:



1. Delegar: su importancia radica en que en la medida en que las personas tengan más posibilidad de decidir, los planes de acción se generarán y ejecutarán de manera más ágil.



2. Audacia: la cultura digital debe fomentar que sus empleados asuman riesgos, se equivoquen y reaprendan por lo que se debe desmitificar el error y crear un ambiente de seguridad psicológica.



3. Acción: para fomentar la toma de decisiones es fundamental actuar más que planificar. Para esto el organizar sistemas de trabajo con lapsos cortos hace que los equipo puedan generar acciones y por ende resultados en menor tiempo y con mayor efectividad.



4. Trabajo conjunto: la cultura digital fomenta el trabajo en equipo y el intercambio de experiencias y conocimiento con el fin de aportar al desarrollo de las nuevas competencias, necesarias para afrontar la cuarta revolución industrial.



De acuerdo con Michael Page, es innegable el impacto que la tecnología ha tenido en la vida cotidiana y es evidente su influencia en las dinámicas propias del mundo laboral, donde los empleados han replanteado sus estructuras tradicionales de trabajo combinando tecnologías que facilitan la ejecución de tareas y que les permiten el intercambio de ideas, la automatización, eficiencia y productividad como pilares de un mundo en plena digitalización.



Según estudios de Great Place To Work las compañías que gestionan su ambiente laboral tienen un índice de velocidad de innovación 9 veces mayor que el promedio de la industria. Lo anterior es reafirmado por el Centro de Investigaciones Pew, que en su análisis aseguró que el impacto de las tecnologías en los colaboradores demuestra que aquellas personas que han trabajado en puestos de oficina tradicionales sienten más el impacto de la revolución digital que otros.



“Es por este motivo que, para lograr perdurar en el tiempo, las compañías deben entender que el factor humano debe ir de la mano con las implementaciones tecnológicas para que estas tengas éxito y sean adoptadas, las personas deben ir en el centro de cualquier revolución tecnológica, ellas serán las que conduzcan al éxito o fracaso de cualquier revolución digital”, afirma Margarita Maldonado, Manager de Michael Page, firma de PageGroup.



La cuarta revolución industrial, como es conocido el proceso de transformación digital, es hoy una realidad en el mundo, pero en Colombia hay mucho camino por recorrer. El Observatorio de Economía Digital reveló a través de un informe que en Colombia tan solo el 11.7 % de las empresas han aplicado desarrollos digitales (tecnología + datos + conocimiento), mientras que el 23.1 % evalúa cómo implementarla y el 15.3 % estudia el impacto de estas tendencias en sus organizaciones.



El mismo informe reveló que un 47 % de las empresas, ya tienen identificada la necesidad y el 30 % aseguró contar con estrategias bien estructuradas de digitalización.

Esto demuestra la necesidad que tienen las empresas de ofrecer a los usuarios una mejor experiencia de compra/venta, según el público objetivo, para poder estimular los indicadores de negocio y obtener los resultados esperados por las empresas.



La tecnología no puede afrontar sola los retos de la transformación digital, esta debe estar estrechamente acompañada de herramientas para la recolección de datos, estudios de variables, analítica, obtención de conocimiento y su posterior transformación.



Las tres firmas destacaron que la formación y difusión de conocimiento en este ámbito de desarrollo, serán claves para el crecimiento de la digitalización ya que en estos, se cimientan las bases de una transformación enfocada a simplificar la vida de los usuarios. “Si las compañías no evolucionan y se suman a la transformación digital, su permanencia en el mercado se podrá ver afectado” concluyeron los expertos.