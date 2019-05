Cuatro térmicas usarían GLP para generar energía eléctrica

No cabe duda que el GLP conocido como gas propano tendrá su cuarto de hora para demostrar que no solo es un combustible limpio, sino además costo eficiente para la generación de energía eléctrica.



(Lea: Carbón gana terreno en la generación térmica)



La razón, cuatro termoeléctricas en el territorio nacional utilizarían este derivado del petróleo para prender sus unidades y así entregar corriente al Sistema Interconectado Nacional (SIN).



(Lea: Las termoeléctricas se pasan al gas para generar energía)

Los complejos sería Termocaribe 1 y Temocaribe 3, ubicadas en el departamento de Bolívar; y las plantas Termosolo 1 y Termosolo 2, en el Valle del Cauca, promoverán la generación del energía eléctrica a partir del GLP, combustible gaseoso que reemplazarán al diésel.



“El Plan Nacional de Desarrollo (PND) dio luz verde para poner en marcha un programa de sustitución de diésel por GLP, así como de otros gases combustibles sostenibles, para la generación eléctrica en el país”, explicó Alejandro Martínez Villegas, presidente de la Asociación Colombiana del GLP (Gasnova).



El dirigente gremial explicó que el PND le brinda la oportunidad a aquellas plantas térmicas en el territorio nacional de hacer la conversión para utilizar el GLP, en sustitución de los combustibles líquidos.



Gracias al GLP, las citadas cuatro plantas generarán un total de 8,08 gigavatios hora por día (Gwh/d): Termocaribe 1 (2,88 Gwh/d), Termocaribe 3 (0,81 Gwh/d), Termosolo 1 (2,84 Gwh/d) y Termosolo 2 (1,54 Gwh/d).



Combustible costo eficiente

Al indagar con fuentes técnicas del Ministerio de Minas y Energía, sobre la conversión de plantas térmicas que adoptarían el GLP generar y entregar energía al SIN, explicaron que este derivado del petróleo se considera actualmente dentro de los energéticos gaseosos para el cargo por confiabilidad.



“Incluso, el gas propano es más económico que el gas natural, que sumado a su poder calorífico, genera mucha más energía en la combustión, que lo hace ideal para las plantas térmicas”, resaltó una de las fuentes consultadas.



Para los voceros de la cartera minero energética consultados, lo costo eficiente de este combustible lo hace competitivo incluso a nivel tarifario para los usuarios finales. “Al hacer la comparación con otros energéticos es mucho más rentable su importación por la cotización (US$0,58/galón) que posee en el mercado internacional (en puertos de EE. UU., Golfo de México)”, dijo uno de los técnicos.



Esta es otra de las razones por las cuales aumentarán las importaciones del GLP al país, ya que el Ministerio de Minas y Energía espera que el primer paso para la utilización de este combustible no solo sea con estas citadas cuatro plantas térmicas, sino que se extienda su uso a otros complejos similares.



Clave en las zonas no interconectadas

Tanto las fuentes técnicas del Ministerio de Minas y Energía, como el presidente de Gasnova, coincidieron en subrayar que no solo el GLP se convertirá en el combustible ideal para la generación térmica de energía, sino también en ficha clave para generar electricidad en aquellas zonas remotas del país.



“El gas propano es la mejor alternativa ambiental y económica para la generación eléctrica en Zonas no Interconectadas (ZNI)”, reiteró Martínez Villegas.



Y agregó que “en conjunto con el Instituto de Planificación y Promoción de Soluciones Energéticas para las Zonas No Interconectadas (Ipse) creamos una mesa de trabajo donde se presentarán propuestas piloto para la generación eléctrica con GLP en aquellas del territorio nacional que no están conectadas al Sistema interconectado”.



alfsua@eltiempo.com