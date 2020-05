Cuenta regresiva para apertura del comercio

A partir del próximo 1 de junio el grueso de las actividades comerciales abrirán sus puertas de manera gradual, lo que permitirá el regreso paulatino de millones de colombianos a sus tareas.



(Lea: Los negocios que pueden y no pueden abrir desde el 1 de junio)



La apertura de estos sectores, como dispuso el Gobierno estará sujeta a las directrices de las alcaldías y gobernaciones con controles de aforo y siguiendo los protocolos sanitarios.

Uno de los segmentos que con más ansias esperan los colombianos que abran sus puertas son las peluquerías y salones de belleza. Estos establecimientos podrán operar bajo un modelo de cita previa con el fin de controlar la cantidad de clientes.



“El sector está compuesto por cerca de 70.000 puntos que prestan estos servicios, con aproximadamente 350.000 empleos, de los cuales se estima que el 72% son informales y el 28% restante, formales”, señaló Jaime Alberto Cabal, presidente de Fenalco. Otro de los sectores económicos que abrirá sus puertas son los centros comerciales, con la advertencia de que reinicien actividades con los controles necesarios para evitar aglomeraciones.



El primer paso lo dio ayer el alcalde Medellín, Daniel Quintero, quien confirmó que abrirán el primero de junio.



Para este proceso estará habilitada una plataforma con la que se coordinará una reapertura gradual y segura, garantizando un aforo adecuado en el interior de estos sitios de comercio y permitiendo que en caso de un contagio se pueda hacer un rastreo rápido de la persona afectada y sus posibles contactos.



Por su parte, Jaime Vidal, gerente de Plaza Central, centro comercial en Bogotá, dijo que “desde hace más de dos meses desarrollamos protocolos estrictos de exigencia de tapabocas, toma de temperatura y desinfección, que garanticen la seguridad y, donde ya tenemos instalados además 35 puntos de gel antibacterial”.



En la misma línea, los puntos de venta al por menor también podrán reabrir de manera gradual, siempre y cuando apliquen de manera estricta con las normas de bioseguridad y restringiendo el flujo de personas en sus establecimientos.



Los museos y bibliotecas también están en la lista del Gobierno para abrir en junio, en cuyos espacios su aforo no puede exceder el 30% de su capacidad.



“La prioridad del Museo es atender las medidas del Gobierno Nacional por la salud, seguridad y bienestar de los visitantes de la institución y de equipo”, resalta en su portal la administración del Museo de Arte Moderno de Bogotá (Mambo).



Un segmento que espera desde hace días volver a la operación es el relacionado con el de los servicios profesionales médicos que comprende consultorios de medicina especializada y centros de estética.



“Sostuvimos reuniones con funcionarios del Ministro de salud, les mostramos las guías para empezar a laborar con seguridad en el cluster que trabaja procedimientos electivos en cirugía plástica funcional y cirugía plástica estética en espacios no covid”, explicó Ernesto Barbosa, presidente de la Sociedad Colombiana de Cirugía Plástica Estética y Reconstructiva (Sccp).



Este segmento de la salud representa unos 100.000 puestos directos y pueden representar unas 400.000 personas que viven de este trabajo.



Las personas que laboran en el servicio doméstico también podrán retornar a sus tareas en viviendas y empresas. Para ello deberán utilizar de manera obligatoria el tapabocas, lavarse frecuentemente las manos y usar otra indumentaria. Las limitaciones en transporte público en capitales y ciudades intermedias, se mantendrán, es decir que los sistemas no podrán operar con más del 35% de su capacidad.



MEDIDAS DE ALIVIO A NIVEL REGIONAL



Las 560.000 personas naturales que desarrollan actividades comerciales y tienen empleados a su cargo, se podrían beneficiar de los subsidios a la nómina que se comenzarán a pagar a finales de mayo.



El viceministro de Hacienda, Juan Alberto Londoño, dijo que a partir de mañana se abrirán las aplicaciones para pagar $350.000 por cada trabajador. Para la aprobación se tomará “el pago de la planilla Pila de febrero para cubrir a los que trabajaban en ese momento y en caso de que se hayan presentado despidos, se podrían reenganchar”.



Aseguró que los pagos se harán en mayo, junio y julio. Otra condición es que las personas naturales deben tener como mínimo tres empleados.



De otra parte, el funcionario dijo que habrá alivios a las entidades territoriales que están teniendo menores ingresos y mayores gastos.



Se les permitirá reorientar rentas de destinación especifica para seguir operando, podrán aumentar los topes para contratar créditos, diferir impuestos hasta por 12 meses y hacer acuerdos de pago con los impuestos no pagados, entre otras medidas.