Cupiagua y Cusiana, con el 60% del GLP que consume el país

Por espacio de 10 meses, el 60% de la demanda de GLP (gas propano) que se consume en el país, será surtida por oferta de este combustible que se produce en el territorio nacional.



(Lea: Así se está organizando toda la oferta de GLP en el país)



La razón, desde el 1 de noviembre pasado, y hasta el próximo 30 de agosto, las plantas de GLP de los campos Cupiagua y Cusiana (ambos de Ecopetrol en el departamento de Casanare) le entregarán al país cerca de 35.000 toneladas promedio mes (tpm) del energético a la demanda en el país.



(Lea: A estudio, desarrollo de otras dos plantas de regasificación)

Según datos de la Asociación Colombiana del GLP (Gasnova), corroborados en el Ministerio de Minas y Energía (MME), indican que mientras la producción de GLP en la planta del campo Cusiana es de 14.435 (tpm), la del campo Cupiagua es de 20.000 tpm.



(Lea: Obras para garantizar la importación de gas)



Así mismo, las regiones del país que más consumen el combustible (en cifras aproximadas) son: Antioquia con 626.000 hogares, Cundinamarca 673.000 hogares, Nariño 305.000 hogares, Bogotá D.C. 271.000 hogares, Valle del Cauca 268.000 hogares, Santander 254.000 hogares, Norte de Santander 137.000 hogares, Cauca 119.000 hogares, Meta 111.000 hogares, y Boyacá 108.000 hogares.



“Llama la atención que el GLP presenta sus mayores consumos en Antioquia, Cundinamarca, Nariño, Bogotá y Valle del Cauca, regiones que cuentan con amplios subsidios al gas natural y a la electricidad, de acuerdo al Plan Indicativo de Abastecimiento del GLP elaborado por la Unidad de Planeación Minero Energética (Upme)”, precisó Alejandro Martínez, presidente de Gasnova.



Según la encuesta de Calidad de Vida del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) de 2019, más de 3,3 millones de familias colombianas (13 millones de personas) utilizan hoy GLP en sus hogares, especialmente para la cocción de alimentos.

Sin embargo, todavía existen cerca de 1,6 millones de familias (6,5 millones de personas) que usan leña y madera con graves consecuencias ambientales.



Pero la gabela que tienen las dos plantas hasta el próximo 30 de agosto de abastecer de maneja conjunta el 60% de GLP que se consume en el territorio nacional, se podría extender por varios meses más.



Esto, debido a que en marzo se conocerá si el personal de Ecopetrol que opera la planta de Cusiana dejará definitivamente de entregarle este combustible al sector residencial, para usarlo exclusivamente en procesos industriales de su campo.



Sin embargo, si la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla) no le otorga la licencia ambiental a la petrolera para ofrecer GLP para usos industriales, entonces Cusiana seguirá produciendo este combustible para los hogares, hasta tanto la hidrocarburífera consiga el permiso por parte de la citada entidad.



“Ecopetrol modificó las cifras de declaración de producción del MME, en donde se afirma que las producciones de Cusiana y Apiay no se ofrecerán al sector residencial a partir de septiembre de 2020”, señaló el presidente de Gasnova.



El dirigente gremial subrayó que la demanda desde el citado campo para uso doméstico “dependerá de que Ecopetrol obtenga la licencia ambiental de la Anla para poder utilizar esta oferta en un proyecto de dilución de crudos pesados”.



Cabe recordar que Ecopetrol inauguró a finales de octubre del año pasado la nueva planta de GLP en el campo de Cupiagua, ubicado en el municipio de Aguazul.



El complejo, de características similares al de Cusiana, produce el gas propano para uso residencial, y también para la dilución de crudos pesados que produce Ecopetrol en campos como Castilla y Rubiales en la Orinoquía, lo que permitirá reducir en el futuro las importaciones de nafta.



“Más allá de la mayor producción para la empresa, el principal beneficio de esta nueva planta está en permitir que miles de familias colombianas tengan acceso al gas propano un combustible confiable y seguro en áreas apartadas donde no hay acometidas y redes de gas natural. El acceso a la energía es una de las formas más poderosas de cerrar las brechas sociales en nuestro país”, aseguró el presidente de Ecopetrol, Felipe Bayón.



PROYECTO DE LEY PARA GLP



En el Congreso de la República se radicó un proyecto de ley que impulsa diversos usos de los gases combustibles como el GLP y busca garantizar el abastecimiento y oferta nacional de GLP, generar energía eléctrica con gas combustible y declarar de interés nacional y estratégico del gas natural, autogás y nautigás para uso vehicular y crear incentivos a los vehículos que utilicen gas combustible. En esta última iniciativa, se encuentran estímulos a la conversión de los vehículos.