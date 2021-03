2,4 millones de hogares ya no comen tres veces al día

El peso de la pandemia sobre los bolsillos de los hogares colombianos llevó a que 1,6 millones de familias que al inicio de la cuarentena, hace un año, consumían las tres comidas al día, hoy ya no tengan esa posibilidad.



Así, hoy son 2,4 millones los hogares que ingieren menos de tres porciones diarias de alimento, 2,2 millones de familias en el país comen dos veces al día, 179.174 hogares se alimentan solo una vez y 23.701 hogares a veces no tienen un plato diario.



La encuesta Pulso Social del Dane para febrero reveló que la pandemia le ha puesto un peso adicional a la seguridad alimentaria.



Según el reporte, los hogares que comían tres comidas al día en 2020 eran 7,11 millones, mientras que en febrero de 2021 fueron solo 5,4 millones. Esto implica que 1,6 millones de familias no pudieron continuar con esa cantidad de raciones diarias como resultado de la pandemia.



“Vemos que 1,5 millones de hogares que antes comían tres comidas al día ahora están comiendo solo dos veces, lo cual corresponde a 21,47% de esos hogares que antes consumían tres raciones al día”, explicó el director del Dane, Juan Daniel Oviedo.



Además, 92.214 familias pasaron de comer tres veces a un solo plato al día, y otros 9.010 hogares no tendrían si quiera para una comida diaria.



Por ciudades, según la autoridad estadística, donde se ha visto el mayor impacto en la seguridad alimentaria es Sincelejo. Antes del inicio de la cuarentena 92,4% de los hogares comía tres comidas al día, mientras que en los últimos 7 días de febrero solo 45,1% pudo continuar alimentándose así, una brecha de casi 47 puntos porcentuales que, según Oviedo, se relaciona con el deterioro de la capacidad de ingresos de los hogares, especialmente cuando la cabeza de familia son mujeres.



Cartagena y Barranquilla tienen casos similares, pasando de 70% a 32% de los hogares y de 87,1% a 41,2% respectivamente.



Adicionalmente, dentro de Pulso Social se viene presentando también el indicador de Confianza del Consumidor, que en febrero mejoró en comparación con el mes anterior, cuando se vio una contracción en el índice a raíz del segundo pico de la pandemia.



Oviedo destacó que entre enero y febrero de este año “ya se aprecia una mejora en el nivel de confianza de los consumidores”, pues pasó de 31,9 puntos a 33,6 unidades.



“El índice de confianza habla por sí solo, cuando está entre 25 y 50 indica que todavía tenemos un sentimiento de que las cosas siguen estando mal, igual o van a empeorar, y solo cuando supera el nivel de 50 es que creemos que las cosas van a mejorar”, aclaró el director del Dane.



El funcionario explicó que la mejora en el indicador se impulsó por la respuesta de los encuestados a preguntas enfocadas en la situación futura del estilo de: ‘¿cómo cree que será la situación económica del país dentro de 12 meses?”, lo cual mejoró 4,15 puntos porcentuales en febrero y el indicador se ubicó en un rango de 49,9.



La perspectiva de los hogares a un año también es favorable, con una mejora de 2,77, pues el indicador pasó de 53,4 en enero a 56,1 en febrero. Sin embargo, el Pulso Social reveló también que solo 9,2% de los hogares tiene posibilidades de ahorrar alguna parte de sus ingresos, mientras que 72,1% argumentó que no está en capacidad de hacerlo, e incluso, 18,7% de las familias aseguraron que no están devengando ingresos.



Intención de vacunación



La encuesta Pulso Social reveló también que en febrero, mes en el que inició la vacunación contra el virus de covid-19 en Colombia, se incrementó la intención de inmunización entre la población. Mientras que en enero de este año el 64,8% de los y las jefes de hogar aseguraron que, si se encontrara disponible, se aplicarían la vacuna contra el virus, en febrero esa cifra ascendió a 69,6%.



En el caso de los hombres la intención de aplicarse la vacuna era ligeramente superior a la de las mujeres, ellos con 70,3% y ellas con 69,2%. Así mismo, el grupo de edad con mayor interés son las personas de más de 55 años, que en febrero mostraron una intención de 71,2%, frente a un 63,3% registrado en enero de 2021 para el reporte del Pulso Social de febrero.