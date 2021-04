Febrero registró crecimiento de la industria y el comercio

Tanto la producción manufacturera como las ventas del comercio minorista en el país presentaron un crecimiento en febrero, al compararse con el mismo mes de 2020. Así lo reveló el Departamento Nacional de Estadística (Dane).



Por el lado de la industria, el alza fue de 0,6% en la producción y de 2,2% en las ventas reales, para el segundo mes del año. Además, si se contrasta con enero, los aumentos de estos dos indicadores fueron de 2,2 pps para la producción que cerró en el primer mes en -1,6% y 5,5 pps en las ventas de este sector (-3,3%).

De acuerdo con el director del Dane, Juan Daniel Oviedo, “nuevamente tenemos una sorpresa positiva en estos resultados porque esperábamos una contracción cercana al -5%, y contrario a esto crecimos”.



La fabricación de sustancias químicas (21%), aparatos electrónicos (15,9%), y productos minerales no metálicos (4,4%), fueron los que más aportaron al incremento total, con 0,7 puntos porcentuales (pps), 0,3 pps y 0,3 pps, respectivamente.



Mientras que elaboración de jabones y perfumes (-6,7%), industrias de hierro y acero (-10,6%), y refinación de petróleo (-3,7%) fueron las de mayor aporte al total (-0,4 pps, -0,3 pps y -0,3 pps, respectivamente).



“En la industria química la producción de monopolímeros ha sido importante por el auge de la industria del plástico, que está en cuarto lugar, creciendo 5%”, señaló Oviedo.



Antioquia, con un aporte del 0,6 pps y una variación del 3,2%, y Atlántico con la misma contribución en puntos y una variación del 10,4% fueron las ciudades más dinámicas. Bogotá, se situó en -4,5%, la mayor suma negativa -0,7pps.



Pese al repunte, sin embargo, el empleo continuó siendo el gran afectado en la industria, pues la variación anual fue de -4,4%.



Ayer también fue presentado el Índice de Producción Industrial, donde se incluyen actividades como la explotación de minas y el suministro de electricidad y gas, y que si presentó una contracción del 6,2%.



El comercio, por su parte tuvo un crecimiento del 1,2% en el mes en mención, explicado, principalmente, por la contribución de los equipos de informática (1,8 pps) y artículos de ferretería y vidrios (0,7 pps).



Según el director del Dane, los resultados alcanzados en este mes son positivos, además, porque a pesar de que febrero de 2020 tuvo un día más, este año se superaron tales ventas.



Las actividades que tuvieron las variaciones negativas más pronunciadas fueron bebidas no alcohólicas (-16,4%), libros y papelería (-26,8%) y calzado y artículos de cuero (-23,4%). El personal ocupado en este sector fue 6,6% inferior al que se registró en febrero de 2020.



Finalmente, el Dane oficializó su primera medición de las ventas de comercio electrónico, que incluyen únicamente a actividades tradicionales que tienen ahora comercios en línea, y no a firmas dedicadas solo al e-commerce.



Aquí la variación de ventas a través de comercio electrónico fue de 147,0%, contribuyendo con 1,6 pps al total del comercio tanto físico como digital (-0,3%).