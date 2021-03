Davivienda y Rappi lanzan banco digital

Archivo particular

La innovación digital de Rappi y la experiencia bancaria de Davivienda darán origen a una entidad financiera que luego se convertirá en un banco digital.





Para Simón Borrero, cofundador y CEO de Rappi, “la iniciativa surge como un paso natural para dar a los usuarios de la plataforma, más opciones para el manejo de su dinero, 100% desde el celular, con servicio y respuestas en línea y con propuesta de valor”.



Dentro de la opción de servicios financieros digitales, las dos entidades se aliaron en 2019 para llevar beneficios como una cuenta bancaria 100% gratuita para enviar dinero sin costo, pagar cuentas, comprar en Rappi y comercios físicos y online, consolidando su posición con casi 1 millón usuarios y más de 20 millones de transacciones.



Las dos entidades solicitarán la licencia ante la Superintendencia Financiera y de acuerdo con Efraín Forero, presidente de Davivienda, el trámite podría durar de seis a nueve meses.



Borrero dijo que lo que se está lanzando en estos momentos es la Rappi Card, que va a tener varios servicios premium de una tarjeta, con cero cuota de manejo de por vida. Para ese producto ya hay 100.000 personas en espera. El producto se aprueba y se expide en una hora y además tiene un sistema de cash back (devolución del 1% de la compra en dinero) para gastar en cualquier cosa. Además, tendrá un servicio de personal banker o asesor bancario que será una persona de carne y hueso que le dará asesoría.



También se les dará acceso a crédito a los rapitenderos, muchos de los cuales no tienen historial crediticio, pero que por estar en la plataforma se les puede habilitar servicios para que puedan seguir creciendo personal y profesionalmente. Además, habrá apoyo para los restaurantes que también tienen un historial en Rappi y a los se les puede ofrecer crédito a menores tasas.



SERÁ COMPETENCIA PARA TODOS



Forero dijo que la nueva institución “tendrá un patrimonio aportado en partes iguales por parte de las dos entidades y además contará con su propio gobierno, junta directiva y equipo administrativo con responsabilidad total para el manejo del banco digital”.



Rappi y Davivienda participarán en la junta directiva junto con miembros independientes que la enriquezcan y el ejecutivo dijo que se seleccionarán los parámetros para administrar con gente de talento en las diferentes actividades.



En este sentido, Davivienda contribuye con su capacidad de administrar el riesgo con la entrega de ese conocimiento, para fortalecer la nueva entidad.



Forero dijo que “la nueva institución financiera será competencia para a todos los bancos que existimos y los que van a llegar”.



Y aseguró que Daviplata, que cuenta con 12 millones de clientes, seguirá trabajando en los distintos frentes y también se convertirá un banco nativo digital.



Para el CEO de Rappi, “la mayor competencia traerá un mundo de beneficios a los consumidores y además hará que se presente una mayor inclusión financiera y competitividad”.

El nuevo banco digital no tendrá oficinas pero Borrero asegura que tendrá “millones de oficinas virtuales en la aplicación de Rappi donde está la información de los clientes, que podrán hacer lo que se quisiera en una sucursal”.



Resaltó que se van a lograr ahorros enormes pero no para aumentar los márgenes de las entidades, sino para devolverlos en beneficios a los usuarios.



Con estas innovaciones, Rappi se consolida como la primera aplicación multivertical latinoamericana (SuperApp), presente en 9 países y 220 ciudades de la región.