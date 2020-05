De 1.102 municipios, solo 5 han avalado planes de desarrollo

Archivo particular

A las múltiples dificultades que ha causado la expansión de la pandemia del coronavirus a las diferentes administraciones y corporaciones públicas de municipios, ciudades y departamentos del país, se suma un elemento que todavía continúa sin resolverse: se trata de la aprobación de los planes de desarrollo territoriales del periodo constitucional 2020 - 2023.



Y el balance, según las cifras que muestra el Departamento Nacional de Planeación, es que a hoy, de un total de 1.102 municipios, apenas cinco -y también un departamento (de 32 en total)- lograron reportar la aprobación de sus planes de desarrollo territoriales.



Según el calendario inicial, el plazo límite para este trámite terminaba a finales del mes de mayo. Pero, como señala el Gobierno, los problemas que tuvieron concejos municipales y distritales y también las asambleas para poder adecuar sus sesiones a las normas de orden público y a la tecnología han frenado su avance.



Incluso, la Procuraduría General de la Nación y la Contraloría General de la República habían advertido recientemente al Departamento Nacional de Planeación que los mandatarios locales han tenido durante la pandemia numerosos problemas para estructurar, socializar y presentar sus planes de desarrollo ante asambleas y concejos en los plazos legales.



Ante la imposibilidad de que los municipios y departamentos cumplieran con los plazos ya establecidos por la Ley Orgánica 152 de 1994, el Ministerio del Interior tomó la decisión de expedir el Decreto Legislativo 683 de 2020 con el que se fija un plazo hasta el próximo 15 de junio para que asambleas y concejos aprueben los planes de desarrollo que todavía se encuentran pendientes.



Por otra parte, este decreto estableció que -al corte del 30 de abril- los planes que hayan sido presentados ante asambleas departamentales y concejos pueden presentar, hasta el 15 de junio de 2020, modificaciones de alcaldías y gobernaciones “con motivo de los efectos derivados de la pandemia del nuevo coronavirus”.



Entretanto, el Gobierno también estableció que si los alcaldes o gobernadores se acogen a los plazos fijados en el decreto, las asambleas y concejos tendrán como límite el próximo 15 de julio para tomar una decisión final sobre los planes de desarrollo.



Gilberto Toro, presidente de la Federación Colombiana de Municipios (Fedemunicipios), manifestó que “habíamos solicitado este aplazamiento hace tiempo, porque muy pocos municipios han podido hacer aprobar sus planes. Además, pocos están haciendo el trámite. La esencia del plan de desarrollo, de acuerdo con las normas, es que sea un acuerdo que se logre con la mayor cantidad de sectores posibles gracias a mecanismos de participación, que garanticen la presencia de todos los actores”.



Entretanto, Hada Marlén Alfonso, presidenta del Consejo Nacional de Planeación (CNP), en una carta enviada al presidente Iván Duque, y al director del Departamento Nacional de Planeación, Luis Alberto Rodríguez, advirtió que “no están siendo acogidas las medidas necesarias en los planes de desarrollo que permitan afrontar la pandemia por parte de las entidades territoriales”.



De igual manera, la carta del Consejo Nacional de Planeación advierte que la participación ciudadana “se ha limitado sustancialmente” para hacer y aprobar los planes de desarrollo “afectando al democracia participativa”.



Por otra parte, la presidenta del Consejo Nacional de Planeación señala que pese a las condiciones actuales y a los avances que han hecho alcaldías y gobernaciones para trabajar en los planes de desarrollo, “todavía no sentimos que estos den alcance en los temas de pandemia y poscoronavirus”.



Por otra parte, en cuanto a la financiación de estos planes territoriales, el presidente de Fedemunicipios dijo que “todo el mundo lo advierte, pero no podemos decir que tenemos cifras muy claras del efecto de la pandemia sobre los fiscos municipales. Habrá realmente un efecto negativo”. Sin embargo, destaca, las entidades territoriales tienen cómo usar recursos e impuestos de contribuyentes locales para mitigar el impacto.



“Se buscan soluciones, pero los planes tienen que ajustarse a la realidad, a lo que estamos viviendo. No habrá recursos para todo”, apuntó Toro.



Entretanto, en cuanto a que alcaldías y gobernaciones dejen de allegar recursos para sus planes de desarrollo por atender la emergencia sanitaria, desde el Ministerio de Hacienda señalan que ya se está recogiendo la información de las entidades territoriales para tener información real de la ejecución tanto de ingresos como de gastos.



“En todo caso, los planes de desarrollo se deben ajustar teniendo en cuenta las prioridades que demanda la emergencia”, concluyó una fuente del Ministerio de Hacienda consultada por este diario.



ALIVIO A FINANZAS TERRITORIALES



La Federación Nacional de Departamentos advirtió que por consecuencia de la pandemia, que ha obligado a las gobernaciones a atender la emergencia, las finanzas territoriales “están en un estado calamitoso”.



Por ello, la Federación celebró que el Gobierno haya aprobado un paquete de medidas de alivio fiscal que incluye hacer efectiva la flexibilización de las normas de disciplina fiscal que facilitan que las gobernaciones atiendan su normal funcionamiento durante las vigencias 2020 y 2021.



Los gobernadores pedían ampliar los límites y los mecanismos de endeudamiento.