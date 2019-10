De gira por China y Japón para atraer inversión hacia Bogotá

China y Japón son los próximos destinos que una delegación de Bogotá visitará desde este lunes para promover a la capital colombiana como destino de inversión multisectorial y lograr aumentar los 400 millones de dólares que han llegado de empresas de esos dos países en los últimos cinco años.



El director de la agencia Invest in Bogota, Juan Gabriel Pérez, afirmó que esos países asiáticos hacen parte del plan estratégico de inversión extranjera de la entidad con el que buscan dinamizar la economía de la ciudad.



“La ciudad debe involucrarse en las cadenas globales de valor y aprovechar ventajas como su posición geográfica en Latinoamérica para ser un puente entre la región y el mercado asiático”, destacó Pérez, citado en un comunicado de su despacho.



El ejecutivo, que encabezará la visita de la delegación, detalló que durante dos semanas tendrán reuniones con empresas de los sectores de tecnología, infraestructura e industria química, al igual que con fondos de inversión asiáticos.



Desde este lunes y hasta el próximo 24 de octubre, Invest in Bogota y ProColombia, encargada de promover la inversión, el turismo, las exportaciones y la marca país, estarán en las ciudades chinas de Shenzhen, Guangzhou, Foshan y Pekín, además de la capital japonesa.



Con estas visitas se espera además que Bogotá continúe siendo el principal destino de inversión en Colombia para las empresas de China y Japón, ya que en los últimos cinco años la ciudad ha recibido más del 60 % del capital nuevo de empresas de esos países asiáticos.



Japón ha centrado sus inversiones en Colombia en los sectores automotriz, manufacturas y comercio al por menor, sumando cerca de 220 millones de dólares y creando más de 900 empleos directos.



Entre las empresas niponas se encuentran la fabricadora de piezas para vehículos Castem, que inauguró una planta en el occidente de Bogotá, sumándose a la compañía de ropa y artículos deportivos Asics, que abrió una subsidiaria en la ciudad el año pasado.



Por su parte, el área de Investigaciones e Inteligencia de Mercados de Invest in Bogota señaló que entre 2014 y 2018 las empresas chinas han invertido en la capital unos 170 millones de dólares, con los que se han generado al menos 600 empleos.



Algunas de esas empresas son la plataforma de transporte DiDi, la tienda de reatil Miniso y la compañía de dispositivos médicos Mindray Medical.



En marzo pasado Invest in Bogota realizó una gira por Japón y China para promover inversiones en el sector de ciencias de la vida, el cual incluye los subsectores de cosméticos, servicios de salud, farmacéutico y dispositivos médicos.



A estos países se suman otras visitas a Corea del Sur, Estados Unidos, Francia, Holanda, España, Irlanda, Nueva Zelanda y Australia.



EFE