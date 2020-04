Economía de Latinoamérica volverá al tamaño de 2009

En estos días se ha vuelto a instalar en el debate público la idea de que América Latina podría registrar una década perdida. No obstante, esa situación sí se hará una realidad en 2020, pues la caída de 5,2% en el PIB de la región que pronostica del FMI hará que la economía conjunta de la región vuelva al mismo nivel que tenía hace más de 10 años.



Según los datos del organismo, América Latina y el Caribe habría terminado 2019 con un PIB conjunto de unos US$5,18 billones, y mientras que en las previsiones de enero se esperaba que este aumentara hasta los US$5,35 billones (se preveía un avance de 1,6%), al finalizar 2020 se quedaría en US$4,91 billones, un dato que no se veía desde 2009, primer ejercicio en la serie con un dato inferior a los US$5 billones.



Esto se ve reflejado en los resultados de cada uno de los países de Latinoamérica, en los que cabe decir que Colombia sería de los que menos pérdida tendría que registrar. De nuevo, según las cifras del FMI y su cálculo en dólares de la economía nacional, el país habría terminado 2019 con un PIB que estaría en torno a los US$327.895 millones, mientras que el descenso de 2,4% que el organismo espera para este año, bajaría ese indicador hasta los US$320.025 millones.



Es decir, el impacto del coronavirus en Colombia para este año se traduciría en alrededor de US$8.000 millones, que sería la reducción de tamaño de la economía al finalizar el 2020.



Cabe señalar en este punto que la previsión anterior del FMI era que de un crecimiento de 3,3%, un avance que de haberse hecho realidad, habría incrementado el PIB del país hasta los US$343.177 millones. Es por esto que serán alrededor de US$23.000 millones los que Colombia dejará de sumar por cuenta del impacto de la pandemia (lo que no crecerá más lo que caería en el año).



Al revisar la serie histórica, el retroceso en este sentido no sería tan pronunciado como el que se puede ver en el conjunto de Latinoamérica, pues el último año que tendría un tamaño inferior sería el 2017, cuando el PIB sumaba US$311.796 millones. Todo esto teniendo el tipo de cambio respecto al dólar, pues estos movimientos tienen incidencia en los cálculos en la divisa estadounidense de la economía de cada país.



Por su parte, las pérdidas en otros países de América Latina son más elevadas, tanto porque la contracción económica que se espera en 2020 en superior, como porque hay algunas economías con mayor tamaño, lo que incrementa el descenso en millones.



Por ejemplo, la principal economía de la región, Brasil, llegó a unos US$1,84 billones al término de 2019, mientras que la caída de 5,3% en su PIB este año llevaría su tamaño hasta US$1,74 billones.



El otro gigante latinoamericano, México, tendría de acuerdo con el FMI una contracción económica aún mayor, de 6,6%, lo que reducirá su PIB este año de US$1,27 billones a un dato cercano a los US$1,19 billones. También, al igual que Colombia, sería la menor cifra desde el 2017.



Una economía más similar a la colombiana, como es la de Chile, tenía previsto llegar este 2020 hasta un dato de alrededor de US$308.505 millones, pero el coletazo del coronavirus producirá un descenso importante, pues se estima una caída de 4,5%, por lo que terminaría este ejercicio con un PIB de US$280.996 millones.



Pero esto no es una tendencia de América Latina, sino que se extrapola a nivel internacional. De hecho, entre las grandes economías, China será realmente la única que se salvaría de tener una reducción de su tamaño del PIB en 2020. Dado que el FMI prevé un alza de 1,2%, por lo que pasaría de US$14,14 billones del año pasado, a los US$14,3 billones que registraría al fin de 2020.



Estados Unidos, por su lado, sí que presenta una gran pérdida, para la mayor economía, su caída de 5,9% en 2020 prevista por el FMI llevaría a su PIB hasta US$20,17 billones, desde los US$21, 43 billones que presenta actualmente. La UE, por su lado, pasaría de US$18,29 billones a US$16,99 billones en 2020.



Por último, el retroceso de 3% en la economía mundial supone que, en todos los países, el coronavirus borrará unos U$2,59 billones este año, para terminar 2020 con un PIB global de US$84 billones.



Es clave aclarar que los cálculos anteriores tienen en cuenta el tipo de cambio frente al dólar de las monedas de cada país al momento de hacer la estimación, mientras que las cifras del PIB al cierre de 2019 son, en su mayoría, las estimaciones del FMI a precios constantes.



Rubén López Pérez