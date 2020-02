¿De qué depende el valor de un seguro educativo?

Cada día aumenta el interés de los padres por conocer el costo de un seguro educativo, pues ven en esta herramienta la ayuda necesaria para pagar la educación superior de sus hijos.



(Lea: Lo que debe tener en cuenta antes de comprar un seguro educativo)



Este es un producto ofrecido por aseguradoras, en el que el tomador paga un monto de dinero determinado, llamado prima, para que en el futuro la compañía garantice el pago del valor de la matrícula del programa elegido por el beneficiario.



(Lea: Gobierno activa póliza para carros y embarcaciones)

En Colombia hay compañías aseguradoras que ofrecen formalmente este seguro (Mapfre y Global), quienes pagan directamente a la institución educativa y asumen el incremento de las matrículas.



Otras aseguradoras (como Axa Colpatria, BMI, Metlife y Sura) ofrecen seguros de vida con propósitos educativos o seguros de rentas voluntarias. En este segundo esquema el tomador paga una prima para construir un capital que le puede servir para asumir el pago de la educación superior de un hijo. En estos casos, las aseguradoras no asumen el incremento de los costos educativos.



Pero ¿cuánto cuesta un seguro educativo? No existe una respuesta definida, pues los valores dependen de factores como:



• Edad del hijo: entre más tiempo le falte al beneficiario para iniciar sus estudios, más económico le podrá salir el seguro, pues la compañía tendrá más tiempo para capitalizar el dinero en el portafolio de inversiones que maneje. No olvide, el riesgo de inversión en estos casos lo asume la aseguradora, es decir, al beneficiario le garantizarán el pago de la educación superior sin importar si la compañía hizo buenas o malas inversiones.



• Cobertura del seguro: en general a mayor cobertura mayor prima, en este caso, si el seguro cubre toda la carrera será más costoso. Para facilitar la adquisición, algunas compañías ofrecen planes en los que usted puede ir pagando poco a poco para garantizar un número determinado de semestres y no la totalidad de la educación superior.



• Coberturas adicionales: algunas compañías ofrecen coberturas adicionales que incrementan el valor de la póliza. Aunque esto no está mal, es importante que usted identifique los detalles para saber a qué tiene derecho o a qué puede renunciar con el fin de abaratar su costo.



• Forma de pago: si usted paga el seguro en un solo monto le saldrá más económico que pagarlo a cuotas. Sin embargo, no se deje llevar por la idea de que “adquiero el seguro hasta que tenga ahorrado el monto completo para pagarlo”, pues entre más rápido adquiera la póliza, más rápido empieza la aseguradora a capitalizar el dinero.



• Gastos administrativos: cada compañía establece el valor de los gastos administrativos en que incurre durante la vigencia de la póliza y se incluyen en el valor total de la prima.



Así que, si está interesado en un seguro educativo, acérquese a la oferta de las aseguradoras. Ellas le pueden ayudar a estructurar un plan de acuerdo con sus necesidades e intereses. ¡Anímese y no pierda la oportunidad de conocer y comparar opciones que le facilitarán su futuro financiero y ayudarán a la felicidad de sus hijos!



Adriana Yauhar, especialista en educación financiera de Banca de las Oportunidades (@AdrianaYauhar)