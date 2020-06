‘Debemos estudiar bien los riesgos de los créditos’

Jaime Alberto Upegui es presidente del Scotiabank Colpatria desde marzo del 2018, pero lleva más de 20 años dirigiendo varias compañías. Además, desde abril pasado es el presidente de la junta directiva de Asobancaria.



(Lea: Bancos empiezan a otorgar nuevos periodos de gracia)

¿Cómo ha sido el trabajo del banco en esta crisis?



Contratamos epidemiólogos para los protocolos de bioseguridad de nuestros empleados, clientes y de quienes nos visitan. Tenemos al 60% de la gente trabajando desde la casa y aunque no cerramos las oficinas, le hemos sacado provecho a la inversión digital.



(Lea: Capacidad de pago, línea roja de bancos para negar créditos)



¿Qué le ha enseñado la pandemia?



Que no hay que enfrentar con soberbia la vida, pues nos puede poner en una situación difícil; también, el gran poder de adaptación con lo que está pasando con cosas como el trabajo en casa. Además, a mantener un balance familiar y personal, desde hace tiempo desarrollábamos un sistema llamado flex time, es decir, ejecutar algunas labores desde la casa con productividad.



¿Qué de bueno puede haber en esta crisis?



Hacernos ver que si cuidamos el medio ambiente vamos a vivir mejor. Estábamos en un plan muy agresivo con el entorno y los lazos familiares y de unión entre las personas es lo más importante.



¿Hay algo bueno que está pasando en esta crisis?



La capacidad de innovación. Se están creando nuevas empresas y están transformándose las que existen para prestar un servicio en casa, apalancándose con canales digitales. Hay sectores golpeados en esta crisis y otros como los domicilios que han innovado para crecer. Hay un área ganadora y es toda la logística del sector agropecuario para mantener el abastecimiento de las ciudades. Y criticamos al sector salud, pero ha demostrado resiliencia, profesionalismo y capacidad de anticipar y trabajar en la crisis.



¿Cómo ve el papel del Gobierno en esta crisis?



El papel del Gobierno es el correcto. Se tomaron las medidas de aislamiento físico para adoptar las medidas de bioseguridad y el manejo de los sectores, y ahora con la reapertura se ha ido sumando y saliendo. Hay que entender que la pandemia va a durar mucho tiempo, de aquí a que haya una vacuna o un tratamiento de prevención, el contagio se va a seguir ampliando, pero en la medida en que no hemos tenido un colapso en el sistema de salud, entonces tenemos la obligación de activarnos para trabajar en medio de las medidas de bioseguridad y hay que recuperar el empleo y la dinámica económica.



¿Cómo le parece el papel del Banco República?



Las medidas han sido suficientes, han solucionado los problemas que se han visto. Hacia adelante hay que ver cómo se permite ofrecer una liquidez de más largo plazo, pues en la medida que vayamos a estudiar las necesidades de reestructuración de créditos que requieran tiempos mayores, es importante que tengamos un mecanismo con un horizonte más cercano.



¿Van a renovar las prórrogas?



Nosotros no aplicamos alivios de manera general, y les decimos a los clientes que si los necesitan, nos los pidan. Los nuestros se aplicaron por cuatro meses. Tenemos tiempo para contactar a los usuarios, para entender qué vamos a hacer. A los que les damos el beneficio, se les da en el flujo de caja, pero los clientes tienen que seguir pagando los intereses. Vamos a estar cerca de ellos y tomar juntos las decisiones.



¿Hay pymes y personas que se quejan de que no les dan créditos?



Con el respaldo del Fondo Nacional de Garantías se establecieron cuatro líneas con cobertura desde el 70% y hasta el 90% para las pymes, microfinanzas e independientes.



Somos intermediarios financieros y nuestro primer deber es con nuestros depositantes, pues en Colombia tenemos una capitalización de 14,5, es decir, que de cada $100 que prestamos, $14,5 son de los accionistas y $85,5 que son de los clientes, de los ahorradores, recursos con los que tenemos una responsabilidad grande pues debemos estudiar muy bien los riesgos de los créditos de los clientes y asegurarnos que a quienes les prestamos puedan honrar esas obligaciones. Al hacer esa intermediación financiera, tomamos recursos de las familias y empresas para prestárselas a quien lo necesite, pero haciéndolo de manera responsable.



¿Han medido cómo se va a deteriorar la cartera?



Esto se hace por la planeación por escenarios. Lo que se ve en el caso del banco es una probabilidad de que el valor de las provisiones que hagamos se deba doblar. Si se ve a nivel del sistema, probablemente este año no va a haber utilidades y en algunos panoramas se ven pérdidas. En Colombia se exige que el capital del sector financiero debe ser del 9% y tenemos 14,5%, lo que lo hace fuerte. Si llegamos a tener perdidas el nivel de solvencia bajaría, pero tenemos un margen para mantener un sector sólido.



¿Los bancos no han hecho un esfuerzo por bajar las tasas de interés?



Comparando la semana del 24 al 28 de febrero con la del 25 al 29 de mayo, las tasas de las tarjetas de crédito para personas han bajado 120 puntos básicos, el ordinario de cartera comercial 50 puntos básicos y la de microcrédito 420 puntos básicos.



Las tasas sí han bajado. Lo otro es que la tasa del Banco de la República, que ha recortado 150 puntos básicos durante la crisis es de corto plazo, y eso es tan solo una parte de la liquidez que manejamos los bancos. Nosotros les pagamos a los clientes los depósitos y también debemos bajarle a las tasas de captación.