¿Debemos ir a Marte?

En una cena reciente para empresas startup de tecnología de fase temprana, el fundador sentado a mi izquierda se inclinó de manera conspiratoria para compartir lo que él describió como su brillante disruptiva idea para los viajes espaciales.



Si Stephen Hawking tenía razón sobre el cambio climático, entonces todos en la Tierra pronto tendrán que mudarse a un nuevo planeta, ¿verdad? Probablemente a Marte. Pero antes de que eso pueda suceder, necesitamos enviar algunos colonizadores para configurar todo. Entonces, ¿por qué no ponemos a trabajar a todas esas personas a punto de perder sus trabajos por la revolución de la inteligencia artificial? ¿Por qué no los enviamos a ellos?

A la gente de San Francisco le encanta hablar despectivamente sobre los insufribles técnicos de Silicon Valley, por lo que fue interesante conocer a uno en persona. Pero aparte de ser inhumana e imposible de llevar a cabo, su idea también me pareció innecesaria.



¿Por qué obligar a alguien a ir a Marte cuando tanta gente está dispuesta a ir de manera voluntaria?



No me refiero a mí. No me gusta volar aquí en la Tierra, así que no me interesan las aventuras interplanetarias. ¿Un viaje arriesgado a un planeta frío, hostil y vacío que carece de comunicación en tiempo real con el hogar? No, gracias.



No obstante, cuando una organización sin fines de lucro holandesa llamada Mars One solicitó voluntarios para un viaje de ida en 2013, recibió 200.000 postulantes. En la Estación de Investigación del Desierto de Marte en Utah, que simula la vida en el planeta rojo, los equipos pagan para ofrecerse como voluntarios en los turnos. El fundador de SpaceX, Elon Musk, dijo que le gustaría vivir su vejez en Marte.



Esto es particularmente valiente, considerando lo difícil que será llegar allí. La NASA estima que el viaje durará unos nueve meses. A principios de este mes, un cohete Starship, un prototipo de la nueva generación de SpaceX, se incendió a los pocos minutos del encendido de los motores.



Si logras llegar a Marte, te enfrentarás a un planeta cuya atmósfera es mucho más delgada que la de la Tierra, por lo que será difícil abrir los paracaídas. Esto complica el aterrizaje, porque los paracaídas son menos efectivos para ralentizar las sondas o los módulos de aterrizaje a medida que se acercan a la superficie.



Quizás estos riesgos son la razón por la cual el interés público en Marte parece aumentar y disminuir. Una encuesta realizada por el Centro de Investigación Pew encontró que menos de una de cada cinco personas creía que enviar humanos a Marte debería ser una prioridad para la NASA. Sin embargo, cuando los científicos descubrieron evidencia de un lago subglacial allí el año pasado - el mejor lugar posible para buscar vida en el planeta - la noticia atrajo poca atención.



Esta vacilación también ocurre en Silicon Valley. NewSpace Global, que rastrea a las compañías que buscan comercializar el espacio, dice que hay cerca de 1.000 empresas startup trabajando en el área. Una, RedWorks, con sede en California, cree que las probabilidades de llegar a Marte en un futuro próximo son tan altas que está trabajando en un sistema de impresión 3D que utilizará suelo marciano para construir edificios una vez que lleguen los humanos a vivir allí.



Las compañías involucradas más conocidas son SpaceX de Musk y Blue Origin de Jeff Bezos, pero en el último año las mentes de ambos hombres parecían centrarse en otras cosas: Musk en los autos eléctricos Tesla y la compañía de interfaz cerebro-máquina Neuralink; Bezos en la consolidación de Amazon, convirtiéndola (por un momento) en la empresa pública más valiosa en Estados Unidos.



Ahora, cuando conmemoramos el 50 aniversario del primer alunizaje, el ciclo parece estar girando una vez más. Una investigación de Harvard ha sugerido una nueva forma de terraformar Marte - para parecerse a la tierra y apoyar la vida - utilizando mantas de aerogeles de sílice para calentar la superficie, derretir el hielo y bloquear la radiación UV. En julio del próximo año, la NASA lanzará su rover Marte 2020. Cree que la gente podría estar en Marte en la década de 2030. El siempre optimista Musk calcula que sólo tardarán cinco años.



La cuestión sobre si deberíamos ir sigue siendo una pregunta abierta. Si llevamos a las personas al planeta rojo llevamos también sus microbios. Si logramos que Marte sea habitable para nosotros, hay una buena posibilidad de que lo hagamos inhabitable para cualquier cosa que ya pueda estar allí.



También hay quienes sostienen que primero debemos tratar con el planeta en el que vivimos. Como Andrew Smith escribió en su libro recientemente actualizado Lunáticos: qué fue de los hombres que pisaron la Luna, incluso a los 12 astronautas que caminaron en la luna les costó trabajo articular lo que significaban las misiones.



Finalmente, se eliminó la financiación para misiones adicionales. El costo y el riesgo de una nueva expedición a Marte dejará a los gobiernos abiertos a la misma acusación de que prefieren invertir en una extravagancia temeraria en lugar de tratar de solucionar los problemas más cotidianos en casa.



ELAINE MOORE – FINANTIAL TIMES