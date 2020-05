‘Deben controlar el comercio informal en Bogotá’: Fenalco

Mientras los negocios formales permanecen cerrados en Bogotá en cumplimiento de la cuarentena, los vendedores ambulantes operan sin control ni medidas sanitarias apropiadas, lo que aumenta el riesgo de propagación del virus.



(24% de los comerciantes de Bogotá han considerado cerrar sus negocios).

Así lo denunció Juan Esteban Orrego, director de Fenalco Bogotá Cundinamarca, al hacer un llamado a la Alcaldía para que no permita esta situación, al tiempo que lamentó la decisión de la administración local de prolongar la cuarentena sin reabrir más actividades hasta el 15 de junio.



“Vemos los negocios cerrados, cumpliendo el aislamiento obligatorio, pero al frente de estos locales que siguen pagando arriendos, servicios públicos, nóminas e impuestos, están comerciantes informales, la mayoría ambulantes, que sin protección y poniendo en riesgo a la ciudadanía continúan con su actividad, afectando al comercio formal porque no nos van a permitir abrir por el aumento de contagios. Localidades como Kennedy, Bosa, Puente Aranda y Suba son las más afectadas por el comercio informal”, señaló el dirigente gremial.



Dijo que “no es correcto ni justo que el comercio formal esté guardado, aún cuando lleva tiempo preparándose con protocolos de bioseguridad, mientras el informal esté abierto generando contagios”.



Sobre la sugerencia del Ministerio de Salud de no permitir la apertura de nuevos sectores comerciales en la capital, dijo que es preocupante ya que en otras ciudades se han iniciado pilotos con buenos resultados. “Los comerciantes de Bogotá no aguantan más tiempo sin producir”, afirmó.



El presidente de Fenalco, Jaime Alberto Cabal, también hizo un llamado a los alcaldes del país para que permitan el reinicio de las actividades. “Sin dejar de velar por la salud de las personas hay que velar por la salud de las empresas”, aseguró.