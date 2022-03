Decanos piden más profundidad en temas económicos en debate

Para estas elecciones presidenciales, a diferencia de otras, la coyuntura económica se ha convertido en uno de los ejes. Varios de los temas centrales han sido el empleo, la recuperación económica, la necesidad de una reforma pensional y una nueva tributaria. Y aunque los candidatos han puesto la agenda económica en el centro del debate, para la academia las propuestas deben enfocarse y se requiere profundizar sobre varios temas.



Portafolio consultó sus opiniones a César Tamayo, decano de la Escuela de economía y finanzas de la Universidad Eafit; a Jorge Raúl Serrano, decano de la Facultad de ciencias económicas, administrativas y contables de la Universidad Autónoma de Bucaramanga (Unab); Marcela Eslava, decana de Economía de la Universidad de los Andes; Julio César Alfonso, director del Centro de Investigación en Economía y Finanzas (Cienfi) de la Universidad Icesi, de Cali, y a Julián Arévalo, decano de la Facultad de economía de la Universidad Externado.



César Tamayo

Decano de la Escuela de Economía y Finanzas. Universidad Eafit



“Creo que vamos por buen camino a hablar de las cosas realmente importantes para la gente: impuestos, bienes públicos, pensiones, salud, política comercial. Contrasta con otras elecciones en las que hablábamos de expresidentes, de acuerdos de paz.



Debemos hablar del balance fiscal, de progresividad de los impuestos, de los impuestos a la renta corporativa, pensiones y de la política comercial. De todo esto se está hablando. Le estamos dedicando tiempo y energía valiosos a hablar de salud, y en cambio a educación no le estamos dedicando atención. Igualmente creo que no le estamos dedicando suficiente atención al tema laboral; tenemos los resultados frescos de una gran Misión de Empleo y no los estamos discutiendo a fondo en la campaña. No hablamos de internacionalización y crecimiento de las empresas”.

Jorge Raúl Serrano

Decano, Ciencias Económicas, Administrativas y Contables de la UNAB.



“Lo primero que se debe plantear es el modelo económico en sí mismo, el modelo que se requiere para el desarrollo y el crecimiento del país, como van a enfrentar las diferentes reformas que hay pendientes y que son necesarias sacar adelante, lo laboral, lo pensional. Se espera el planteamiento claro y propuestas para atener los temas de infraestructura, agroindustria, sectores claves como el turismo y la minería.



Se requiere apoyo a la educación de alta calidad, cobertura y acceso con planes de financiación viables para el futuro profesional, y unido a esto la inserción laboral formal a través de incentivos al sector productivo para la contratación. Por último el modelo del sector salud, mayor cobertura, calidad, pero financieramente viable. Todo lo anterior debe estar acompañado de una política anticorrupción muy clara”.

Marcela Eslava

Decana de la Facultad de Economía de la Universidad de los Andes.

​

“Los temas más pulsantes de la economía colombiana son la desigualdad, la baja productividad y la baja capacidad estatal. La desigualdad y la baja productividad están altamente ligadas y relacionadas con un sistema de protección laboral que se fundamenta en imponer costos muy elevados al trabajo formal. Algunas de las grandes reformas que se deben hacer son para que los sistemas de protección laboral y protección social no estén cargados, se requiere mover cargas como los costos fiscales directos.



En la capacidad estatal o fiscal tenemos un problema estructural, un Estado cuya capacidad de recolección de ingresos es baja. Es indispensable pensar en un estado con una estructura tributaria más eficiente, con menores exenciones y menor énfasis en la tributación del sector empresarial”.

Julio César Alfonso

Dir. Centro de Investigación en Economía y Finanzas de la Universidad Icesi.



“El debate entre los candidatos presidenciales no ha despegado en términos económicos, no hemos escuchado muchas propuestas y es importante que se pongan más serios para entender así sus visiones económicas.



Sería ideal ver una mayor discusión sobre la financiación del Estado, como balancear el presupuesto nacional, y qué tipo de reforma fiscal tienen en mente. Otro tema muy importante es la financiación de los entes territoriales, municipios y departamentos y qué están pensando los candidatos al respecto.



También es importante mirar el sistema de pensiones, si bien es un tema que se ha mencionado, la discusión se paró rápidamente, y en ello se requiere una discusión de fondo. Y es muy importante la discusión en torno a cómo mejorar la competitividad del país”.

Julián Arévalo

Decano, Facultad de Economía de la Universidad Externado.

​

“Buena parte de los debates se han caracterizado por ataques, más que propuestas concretas. Falta tener la posibilidad de escuchar propuestas a fondo y adentrarse en las ideas y propuestas de cada uno.



Hay un tema crucial para la economía del país en los próximos años, el tema fiscal, una reforma tributaria y qué elementos tendría. Se está hablando de pensiones, pero valdría la pena profundizar más en ello. En lo laboral se necesitan propuestas para corregir problemas estructurales, y desde luego, está lo asociado al modelo económico, el papel de la agricultura, del sector exportador y los hidrocarburos.



Un tema que se debe poner sobre la mesa es la seguridad jurídica para las empresas extranjeras que operan en el país. En todos estos temas falta saber más en relación con las propuestas de los candidatos”.

LAURA LUCÍA BECERRA ELEJALDE

PORTAFOLIO